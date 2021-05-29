İbrahim Kalın, ABD Dişişleri Bakan Yardımcısı Sherman'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
NATO Zirvesi’nin gündemi ve zirve sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek olan görüşmenin konuları değerlendirildi.
"Görüşmede Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve Ukrayna gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için ortak çalışmaya devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındığı" açıklandı.
Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: