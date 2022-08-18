İbrahim Hacıosmanoğlu'na 467,7 milyon TL'lik ihale

TOKİ'nin İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu ve Öğrenci Merkezi Binası’nın inşaatı ile altyapı düzenlemesi işi için açtığı 467,7 milyon TL'lik ihaleyi, iktidara yakınlığıyla bilinen eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun şirketi ATR Yapı aldı.

TOKİ, İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu ve Öğrenci Merkezi Binası’nın inşaatı ile altyapı düzenlemesi işi için 9 Haziran’da ihale düzenledi. Toplam 12 şirketin elektronik doküman satın aldığı ihaleye beş şirket teklif sundu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, yerli istekli lehine yüzde 15 fiyat avantajı uygulanan ihale, 27 Temmuz’da sonuçlandırıldı. TOKİ’nin 497 milyon TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihale kapsamında 27 Temmuz’da sözleşme imzalandı. İhaleyi, 467 milyon 740 bin TL teklif ile ATR Yapı Proje Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kazandı. Yer tesliminin ardından 5 Ağustos’ta başlayan işin, 5 Şubat 2024 tarihine kadar tamamlanacağı belirtildi.

AKP mitinginde sahneye çıkmıştı

TOKİ ile 467 milyon 740 bin TL’lik sözleşme imzalayan ATR Yapı’nın yönetiminden ise tanıdık bir isim çıktı. Kamudan çok sayıda ihale alan şirketin ortaklarından birinin, Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu olduğu öğrenildi. Hacıosmanoğlu, Gezi Eylemleri’nin yaşandığı günlerde AKP’nin Kazlıçeşme mitinginde sahneye çıkan isimler arasında yer almıştı.

O dönem Trabzonspor’un başkanı olan Hacıosmanoğlu’nun, “Kulüp Başkanı” sıfatıyla bir siyasi partinin mitinginde sahneye çıkması tepkilere neden olmuştu. Hacıosmanoğlu’nun şirketinin 2015-2022 döneminde kamudan aldığı ihalelerin maliyeti toplamı 3 milyar 203 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin çalıştığı bazı kamu idareleri ve aldığı ihalelerin toplam maliyeti şöyle kaydedildi:

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü: 1 milyar 882 milyon TL

TOKİ: 752 milyon 520 bin TL

İBB: 198 milyon 880 TL

Kredi ve Yurtlar Kurumu: 189 milyon 180 bin TL