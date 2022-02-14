İbrahim Çayır yoldaşları tarafından uğurlandı

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü üyesi İbrahim Çayır, dün yaşamını yitirmişti.

90'lı yılların ortalarında bu yana Ankara Mamak'ta üyesi olduğu Sosyalist İktidar Partisi ve ardından TKP saflarında kararlı bir mücadele yürüten, mücadelesiyle örnek bir komünist olan Çayır, bugün Karşıyaka mezarlığında düzenlenen bir törenle uğurlandı.

Yoldaşı Yusuf Şaylan törende okuduğu şiirle Çayır'a veda ederken TKP Ankara İl Komitesi Üyesi Kıymazaslan da bir uğurlama konuşması yaptı.

Kıymazaslan, İbrahim Çayır'ın hep örgütlü bir mücadelenin parçası olduğunu, son anına kadar örgütlü kaldığını, komünist partili bir devrimci olarak bunu yaşamının her anına yaydığını dile getirdi.

Kıymazaslan, "Onun ardından kendisine söz veriyoruz, bu ülkede hiç kimse aç yatağa gitmeyecek, bu ülkede kimse soğuktan ölmeyecek. Bu ülkenin semalarında, sosyalist iktidarımızda çark çekiç dolaşacak" dedi.