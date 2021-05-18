İbrahim Bulut ölümünün birinci yılında anıldı

Türkiye Komünist Partisi üyesi İbrahim Bulut, bugün ölümünün 1. yılında İzmir Buca Kaynaklar mezarlığında mezarının başında anıldı.

Dostları, ailesi ve yoldaşlarının katıldığı anmada, Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, "İbrahim yoldaşımız deyince devrimciliği ve örgütlüliüğü hatırlıyoruz, onu sadece anmak değil onun örgütlü mücadelesini, kararlılığını anlatmamız paylaşmamız gerekiyor" dedi.

Sarı, "İbrahim yoldaşımızı anamayız, onu ancak anlatabiliriz. Anlatmak deyince de aklımıza gelen üç şey güven, cüret ve inançtır" diye ekledi.

İbrahim Bulut’un eşi Sakine Bulut da mücadelenin her anında yanında olan partisine ve yoldaşlarına teşekkür etti. Bulut, "Cennet ve cehennem onların olsun, İbrahim’in anısı bizimle yaşayacak" diyerek sözlerini sonlandırdı.