İBB'ye 'terör' soruşturması tamamlandı: 'Belediye haklı çıktı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İçişleri Bakanlığı'nın İBB’ye ‘terör’ teftişlerinin tamamlandığını ve İBB'nin haklı çıktığını söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB'nin bazı çalışanlarının 'terörle ilişkili' olduğu iddialarını dile getirmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından teftiş başlatılmıştı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabında “Hatırlatma Duyurusu” başlığı altında paylaşım yaptı. Ongun, “Aylarca ‘İBB'de 45 bin kişi işe aldılar’ dediler. Ama birkaç aydır hiç sesleri çıkmıyor! Neden? Çünkü devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB'nin söylediğini teyit etti. Özür dilemeyecekleri için kamuoyu bilsin istedik" dedi.

Hatırlatma Duyurusu: Aylarca “İBB’de 45 bin kişi işe aldılar” dediler. Ama birkaç aydır hiç sesleri çıkmıyor!



Neden?



Çünkü devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB’nin söylediğini teyit etti. Özür dilemeyecekleri için kamuoyu bilsin istedik. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 14, 2022

İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, 10 Aralık 2021’de ‘İBB’ye alınan 557 kişinin terörden kaydı olduğunu’ iddia etmişti.

Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında ’33 bin personel alımı yapıldığını, bunun 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu’ iddia etmişti.