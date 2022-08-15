İBB'ye bağlı kurum İstanbul'da 232 bin aileye konserve et dağıtımına başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı'na Kurban Bayramı'nda bağışlanan etler konservelenerek sahibi dağıtılmaya başlandı.

Vakıf, konuya ilişkin açıklamasında "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Kurban Bağışı Kampanyamızda, 12 bin 84 bağışçıdan gelen 43,5 milyon lirayı aşan bağış sayesinde 1728 kurbanlığın kesimi gerçekleştirildi. Elde ettiğimiz konserveler hanelere ulaştırmaya başlayacak" dedi.

Kurbanlıklar; konserve et, kemik suyu, kelle paça çorbası haline getirilip kutulanarak Zeytinburnu'ndaki ek hizmet binasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı etkinlik ile araçlara yüklendi.