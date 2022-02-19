İBB'ye ait yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul’da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini ve yakınlarını Trabzon’a ulaştırmak için yola çıkan yolcu otobüsünün Çankırı D100 karayolunda devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 27 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesini ve cenaze yakınlarını Trabzon’a ulaştırmak için yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Seyfettin Yılmaz idaresindeki 34 EHA 508 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu yolda şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan Hüseyin İrfan Yazıcı ve Osman Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, 3’ü ağır 27 kişi yaralandı.