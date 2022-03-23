İBB'nin ulaşıma zam teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşıma ek zam gündemiyle toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Daire Başkanlığı'nın 25 yaş üstü öğrenci İstanbul Kart için düzenleme ve toplu ulaşımda yüzde 50, servis ücretlerinde yüzde 40 zam teklifi reddedildi.

Toplantıda İBB’nin indirimli öğrenci kartı tarifesi için "25 yaş altı olanlar standart tarife 78 TL, 25 -30 yaş sınırı 267 TL, 30 yaş üstü 390 TL" teklifi UKOME’de oy çokluğu ile reddedildi.

İBB ayrıca, toplu ulaşımda yüzde 50, servis ücretlerinde yüzde 40 zam istemişti. Bu teklifler de UKOME'de reddedildi.

Halktv'de yer alan habere göre İstanbul'daki şoför esnafının yüzde 50 ila 100 arasında zam talebi bulunuyor. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili de bilet fiyatlarının akaryakıt giderlerini karşılamaması nedeniyle bütçeye ek 10 milyarlık yük bindiğini belirterek, bunun sürdürülebilir olmadığını duyurmuştu.

Toplu taşıma tarifesi

1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre, halen tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira. Tam aylık kart 430, alık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor. Metrobüste (tam uzun mesafe) 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş 4,46 lira.