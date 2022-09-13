İBB'nin şantiyesi 8 dakikada soyuldu

İBB'nin Bağdat Caddesi'ndeki Maltepe Meydan Projesi şantiyesine dün saat 06.30 sıralarında giren 6 şüpheli, 8 dakika içinde yaklaşık 80 bin lira değerindeki beton kalıp malzemeleri çaldı. İnşaat işçisi gibi giyinen hırsızlar, malzemeleri elden ele taşıyarak araçlarına yükledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bekçiyi uzaklaştırmak için börek almasını istemişler

DHA'nın haberine göre hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde işçi kıyafeti giyen 3 hırsızın beton kalıp malzemelerini alarak diğer arkadaşlarına uzattığı görüldü.

Bekçiye kendilerini işçi gibi tanıtan şüphelilerin, beton kalıplarını başka bir alana götüreceklerini, şantiye şefinin de haberdar olduğunu söyledikleri öğrenildi. Hırsızların bekçiyi uzaklaştırmak için, taşıma işinden sonra kahvaltı yapmak için börek almasını istedikleri, bunun için 50 lira verdikleri iddia edildi.