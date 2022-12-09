İBB'nin metro inşaatında işten çıkarma!

🔴İBB'nin metro inşaatında işçiler bu koşullarda çalışıyor:



Günde 11 saat, haftanın her günü, tahtakurularıyla birlikte!



İşçilerin insanca yaşayabileceği bir ülkeyi mutlaka kuracağız! 💪 pic.twitter.com/Vs1YPq1C2O