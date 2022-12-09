İBB'nin metro inşaatında işten çıkarma!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İkitelli-Ataköy Metro inşaatının yapımını üstlenen Bayburt Group, yataklarda tahtakuruları olduğunu söyleyen işçiyi işten attı.
İşten atılan işçinin çalışma koşullarına ilişkin çektiği görüntüleri paylaşan Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, "İlan ediyoruız: #BöyleGitmez! Emekçilere boyun eğdiremezsiniz!" açıklamasında bulundu.
📢 @istanbulbld metro inşaatında işten çıkartma!— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) December 9, 2022
🔴İstanbul Büyükşehir Belediyesi İkitelli-Ataköy Metro inşaatının yapımını üstlenen Bayburt Group, yataklarda tahtakuruları olduğunu söyleyen işçiyi işten attı.
🚩İlan ediyoruız: #BöyleGitmez! Emekçilere boyun eğdiremezsiniz! pic.twitter.com/7J7ycJF8vv
🔴İBB'nin metro inşaatında işçiler bu koşullarda çalışıyor:— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) December 9, 2022
Günde 11 saat, haftanın her günü, tahtakurularıyla birlikte!
İşçilerin insanca yaşayabileceği bir ülkeyi mutlaka kuracağız! 💪 pic.twitter.com/Vs1YPq1C2O