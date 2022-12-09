İBB'nin metro inşaatında işten çıkarma!

İBB'nin metro inşaatının yapımını üstlenen Bayburt Group, yataklarda tahtakuruları olduğunu söyleyen işçiyi işten attı.

Patronların Ensesindeyiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İkitelli-Ataköy Metro inşaatının yapımını üstlenen Bayburt Group, yataklarda tahtakuruları olduğunu söyleyen işçiyi işten attı.

İşten atılan işçinin çalışma koşullarına ilişkin çektiği görüntüleri paylaşan Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, "İlan ediyoruız: #BöyleGitmez! Emekçilere boyun eğdiremezsiniz!" açıklamasında bulundu.

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