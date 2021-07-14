İBB'nin gezici çocuk kütüphanesi AKP'li Belediye tarafından kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği etkinlik AKP’li Zeytinburnu Belediyesi tarafından engellendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olaya sosyal medyada yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Siyasi hırs uğruna bari çocuklara kıymayın diyeceğim ama nafile. Vatandaşı görmeyen, şuradaki çocukların mutluluğunu hissedemeyen bir anlayışın tezahürü bu davranış. Bu anlayıştan hep birlikte kurtulacağız hem de çok yakında" diye yazdı.

İBB’ye ait “500İG gezici kütüphane eğlenerek öğreniyoruz” adlı etkinlik otobüsü faaliyetini sürdürürken Zeytinburnu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.pic.twitter.com/eBxt9fthNb — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) July 14, 2021

'İzin alınması gerekir'

Konuyla ilgili açıklama yapan AKP’li Zeytinburnu Belediyesi ise etkinlik için izin alınması gerektiğini söyledi. Belediye paylaşımında "Belediyemize ait alanlardaki etkinlikler için izin alınması gerekmektedir. Bütün kurumlar için geçerli olan bu durum çok iyi bilindiği hâlde, daha önce araç girmemiş bir yeşil alana otobüs çekilmesinde iyi niyet göremiyoruz. Çocuklarımızın üzülmesinin sebebi bu iş bilmezliktir" denildi.

Kaftancıoğlu bu açıklamaya da tepki göstererek, "Görünen o ki 5-10 yaşlarındaki çocukların yeşil alanla buluşması bile izne tabii olmuş. Yeşil alanlara dozer, greyder girmesi serbest, çocukları taşıyan aracın girmesi yasak öyle mi?" dedi.