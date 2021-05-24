İBB'nin AKP döneminde tahsis ettiği araçlar Meclis gündeminde: 'Karar nasıl alınmıştır?'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İBB’nin 2011 – 2018 yılları arasında kiraladığı araçlara ilişkin yapılan çalışmaya göre Cumhurbaşkanlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi, Başbakanlık ve Okçular Vakfı gibi kurumlara araç tahsisi yapılmasını gündeme getirdi.

Özel ayrıca aynı dönemde TBMM Başkanlığı’na 54, Meclis Başkanvekilliği makamına da üç adet aracın tahsisi yapılmasını da Meclis'e taşıdı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle önerge veren Özgür Özel, şu soruları sordu:

'Araçlar kimlere tahsis edildi?'

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nca 2011-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce kiralanan araçlar kullanılmış mıdır? Kullanıldıysa kaç adet kullanılmıştır? Kullanılan araçlar hangi dönemlerde kullanılmış ve kimlere tahsis edilmiştir?

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nca 2011-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce kiralanan araçların kullanılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur?

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nca kullanıldığı anlaşılan ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce kiralanan araçlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bir ödeme yapılmış mıdır?

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın araç ihtiyacı mı bulunmaktadır? Bulunuyorsa bunun için başka bir kurumun kiraladığı araçların kullanılması kararı nasıl alınmıştır?

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 2011-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi dışında başka kurumlarca kiralanan araçları kullanmış mıdır? Kullandıysa, hangi kurumların kiraladığı araçlar kullanılmıştır, kimlere tahsis edilmiştir?

-Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 2019 yılından bugüne kadar başka kurumlarca kiralanan araçları kullanmış mıdır? Kullandıysa, hangi kurumların kiraladığı araçlar kullanılmıştır, kimlere tahsis edilmiştir?