İBB'nin ağaç kesimine dair MOBESE kayıtları yayınlandı

AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ağaç kesimine dair MOBESE görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Hasan Turan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB'nin Beşiktaş'taki 112 tane çınar ağacını kesmesi bir çevre katliamıdır. Medeniyet katliamıdır. İstanbul’umuzun tarihine şahitlik eden çınar ağaçlarının kesilmesi tarih katliamıdır. Buna tepkisiz kalan sözüm ona çevre derneklerini, STK'ları ve çevrecileri ibretle izliyoruz. İstanbullu hemşehrilerim Çınarlarımız İBB'nin ihmali yüzünden bir bir doğranıyor. Bu çevre katliamı ne zaman son bulacak? Bu gaddarlıktan kaç tane daha ağaç nasibini alacak? Sözde çevreciler, duyar kasanlar neden sessizsiniz? Politik duruşunuz gerçekleri görmeye engel mi oluyor?" ifadesini kullandı.

Turan şunları kaydetti:

"Aziz İstanbullular; hep beraber çınarlarımıza sahip çıkalım. Çınar ağaçlarımız ihmalkarlıktan ve beceriksiz yönetimden dolayı ölmesin. Çınara sahip çıkmak, Tarihe sahip çıkmaktır, Medeniyete sahip çıkmaktır. Bu katliama sessiz kalmayalım. Yeni katliamları durduralım."

İBB'nin Beşiktaş'taki 112 tane çınar ağacını kesmesi bir çevre katliamıdır.

Medeniyet katliamıdır.

İstanbul’umuzun tarihine şahitlik eden ÇINAR AĞAÇLARININ kesilmesi tarih katliamıdır.

Buna tepkisiz kalan sözüm ona çevre derneklerini, STK'ları ve çevrecileri ibretle izliyoruz. pic.twitter.com/59dNyRD7n0 — Hasan Turan 🇹🇷🇵🇸 (@hasanturantr) March 16, 2022

'Ağaçların kanser hastalığı vardı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ağaçların kansere yakalandığı için kesildiklerini ve yerlerine yenilerinin dikildiğini söylemişti. İBB caddeye, ağaçların hastalık nedeniyle kesildiğinin belirtildiği bir pankart asmıştı. Pankartta, ağaçların evre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 16 Aralık 2021 tarihinde alınan kararla kesildiği belirtildi.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Beşiktaş sahil boyunca uzanan Dolmabahçe ve Çırağan caddelerindeki ağaçların bir kısmında görülen kanser nedeniyle yenileme çalışmaların sürdüğünü ve Beşiktaş’taki ağaçlarda görülen (Ceratocystis platani-Walter Engelbrecht & Harrington) isimli kanser hastalığı ve Platanus Occidentalis hastalığı görülen ağaçların çevreye ve insanlara zarar vermemesi için kesilerek yerlerine yeni ağaçların dikildiğini açıklamıştı.

Erdoğan gündemde tutulması için talimat vermişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul milletvekillerine, İstanbul'da Çırağan Caddesi'ndeki 112 tarihi çınar ağacı kesilmesini daha çok gündeme getirmelerini belirterek, "Bu iş CHP'yi bitirir" dedi.