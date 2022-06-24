İBB'den Üsküdar Belediyesi’ne ceza

İBB Üsküdar Belediyesi'ne moloz döktü diye 270.000 lira ceza kesmiş...

Validebağ'a moloz döken Üsküdar Belediyesi'ne İBB tarafından kesilen cezaya yargı onay verdi.

Bunun bir cezası olmalıydı ve oldu! @onurcingil @ibb @uskudarbld pic.twitter.com/BnQlfAJ1fR