İBB'den Üsküdar Belediyesi’ne ceza

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin Validebağ Korusu’na izinsiz hafriyat dökmesi nedeniyle 270 bin TL para cezası kesti.
AKP’li Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu’na izinsiz hafriyat döktü. Bunun üzerine İBB, Üsküdar Belediyesi’ne 270 bin lira para cezası kesti. Yargının cezayı onayladığı ifade edildi.
Konuyu mahkemeye taşıyan Üsküdar Belediyesi’nin açtığı dava, İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.
Kararı sosyal medya hesaplarından duyuran Validebağ Gönüllüleri şu ifadeleri kullandı:
“İBB Üsküdar Belediyesi’ne moloz döktü diye 270.000 lira ceza kesmiş… Validebağ’a moloz döken Üsküdar Belediyesi’ne İBB tarafından kesilen cezaya yargı onay verdi. Bunun bir cezası olmalıydı ve oldu!”
İBB Üsküdar Belediyesi'ne moloz döktü diye 270.000 lira ceza kesmiş...— ValidebağGönüllüleri (@validebagGonull) June 23, 2022
Validebağ'a moloz döken Üsküdar Belediyesi'ne İBB tarafından kesilen cezaya yargı onay verdi.
Bunun bir cezası olmalıydı ve oldu! @onurcingil @ibb @uskudarbld pic.twitter.com/BnQlfAJ1fR