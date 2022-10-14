İBB'den sahte site uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son zamanlarda İstanbulkart adı kullanılarak sahte siteler açıldığı konusunda uyarıda bulundu.

İstanbulkart yükleme işlemleri adımlarını taklit ederek banka hesap bilgilerini ele geçirme amacı taşıyan sitelerle ilgili yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbulkart yükleme işlemlerini en güvenli şekilde İstanbulkart Mobil uygulamamızdan ve resmi web sitemiz www.istanbulkart.istanbul adresinden yapabilirsiniz. İstanbulkart yükleme işlemleri için resmi kanallarımız dışında herhangi bir sitede kredi kartı numarası, şifre, kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin girilmemesi kişisel güvenliğiniz açısından son derece önemlidir." denildi.