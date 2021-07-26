İBB'den Melih Gökçek’e 'tuğra' yanıtı: ‘Yalanları dört nala gidiyor…’

Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beşiktaş Eğriçınar Sokak’ta yer alan tarihi çeşmede Abdülhamid Han tuğrasını kaldırıldığı iddia edildi. Konuyla ilgili iddiayı paylaşanlar arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek de yer aldı.

BUNU YAPMAK TEK KELİMEYLE ABDULHAMİD HAN DÜŞMANLIĞI…



ŞEREFSİZLİK…

KİM YAPTIYSA CEZASINI ÇEKMELİ… https://t.co/hno3sf507C — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 24, 2021

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Tuğra yerinde duruyor, yalan ise dört nala gidiyor" paylaşımını yaptı.

Abdullah Aksu'nun "Tuğra nerede?" paylaşımını alıntılayan Polat, şunları yazdı:

"Tuğra yerinde duruyor, yalan ise dört nala gidiyor Abdullah bey. Bu ikisi aynı çeşme değil. Solda Beşiktaş Eğriçınar sokakta yerli yerinde duran bugün fotoğrafını çektiğimiz, sağda Yıldız’da yıllardır tuğrasız, bakımsız, kırıkken bizim onardığımız. Gidelim mi birlikte? Bu da Hamidiye Çeşmesi restorasyonunda ne yaptığımızı 1 ay önce anlattığımız videomuzu gösteren ve bu yalan haberin doğrusunu 2 gün önce anlatan mesajımız. Yalandan kim ne medet umuyor acaba. Çok yazık. Çeşmeleri benzerliğinden ötürü karıştırmak normal de arkadaki binaların da mı yıkıp değiştirmişiz? Soldakinin arkasındaki apartmanı yıkıp Tapu Kadastro Binası dikmemiz de 2 aylık restorasyon sürecinde takdir edilecek operasyon olmuş hakkaten. Yarın sizi, yalana sarılıp galiz hakaretlerle bize saldıran Melih Gökçek’i ve tuğra yalanını dolaştıran şahsiyetleri yerinde duran tuğrayı göstermek için çeşmeye davet ediyorum. Gelmişken 2 ay önce dozerlerle bir gecede yok edilen Divanhane Karakolu’na da gideriz."

Yarın sizi, yalana sarılıp galiz hakaretlerle bize saldıran @06melihgokcek Melih Gökçek’i ve tuğra yalanını dolaştıran şahsiyetleri yerinde duran tuğrayı göstermek için çeşmeye davet ediyorum.



Gelmişken 2 ay önce dozerlerle bir gecede yok edilen Divanhane Karakolu’na da gideriz. https://t.co/vtx49ktqlY — Mahir Polat (@mhrpolat) July 25, 2021

Saat 11.30'da çeşmenin yanına gittiklerini belirten Polat şunları kaydetti: “3 gündür bu çeşmenin tuğrasını kazımışız yalanı ile bizlere hakaret eden tüm troll taifesini 11.30’da davet etmiştik. O kadar hararetle tuğra nerede diyenlere tuğrayı gösterecektik, nedense gelen olmadı. Yakında yıllardır kırık dökük bekletilen bu çeşmeyi de restore edeceğiz.”