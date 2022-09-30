İBB'den İstanbulkart uyarısı

İstanbul'da ekim ayı itibariyle resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek. Turist ve göçmenler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla ücretsiz ulaşım hakkını kullanamayacak.

Birçok ödeme noktasında banka kartı gibi de kullanılan İstanbulkart’larının anonim (üzerinde isim yazmayan) özelliğinin ortadan kalkmasıyla kartlar kişiye özel hale geliyor. Kişiselleştirme sistemini hayata geçirmek için İstanbulkart Mobil uygulaması veya kisisellestirme.istanbulkart.istanbul web adresinden kayıt olunabiliyor. İstanbul’da birçok kampanyadan da sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri yararlanabiliyor. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla anonim tüm İstanbulkart’ların kullanımına son verilecek.

İBB'den uyarı

Konuyla ilgili bilgi veren BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Nihat Narin, “İstanbulkart artık bir kredi kartı gibi marketlerde alışveriş yapılabilen bir yaşam kartı oldu. Bu durum İstanbulkarta yüklenen bakiye miktarını artırdı. Bizim artık İstanbulkarta yüklenen bu yüksek bakiyeleri koruma altına almamız gerekiyor. Kredi kartınızı kaybettiğimizde bizler ne yaparız? Hemen bankayı arar ve kartı kullanıma kapatırız. İstanbulkartı kişiselleştirdiğimizde de içindeki bakiyeyi aynı şekilde koruma altına alabileceğiz. Ama kartınız anonim bir kartsa bunu yapmak mümkün değil. Bu nedenle kişiselleşmemiş İstanbulkartlar 31 Aralık’tan sonra kullanıma kapatılacak” dedi.

Nasıl kişiselleştirilir?

İstanbulkart Mobil’e giriş yapılarak ana sayfadan ‘kart ekle’ alanındaki yönlendirmeler takip edilerek ya da www.bireysel.istanbulkart.istanbul adresinde gerekli bilgiler doldurularak kartlar kişiselleştirilebilir. İstanbulkart Mobil ya da internet üzerinden yapmak istemeyen kullanıcılar ise 153’ü arayarak kartlarını kişiselleştirebilir.

29 Ekim itibarıyla özel günlerde sunulan ücretsiz geçiş hakkından yalnızca kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek. 18 Temmuz 2022 tarihinden sonra satın alınan kartlar kişiselleştirildiğinde ilk geçiş ödemesinden sonra 7,67 lira iade ediliyor.

1 Eylül’de başlayan kampanya ile daha önce market alışverişini İstanbulkart ile yapmamış olan kullanıcılara 150 liralık market alışverişlerinin 30 lirası iade ediliyor. Starbucks Mobil hesabına İstanbulkart’ı ile 50 lira yükleyen kullanıcılara 10 lira nakit iadesi yapılıyor. Beltur’da kendisine özel İstanbulkart’ı ile ödeme yapan kullanıcıların ödeme yaptıkları tutarın yüzde 10’u iade ediliyor.

