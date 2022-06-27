İBB’den fırtına ve yağış uyarısı: Yarın sabaha kadar sürmesi bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu akşam kentte meydana gelmesi beklenen fırtına ve yağış geçişleri için uyarı yayınladı. Saat 17.00’de başlaması beklenen hava olaylarının yarın sabaha kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden (17.00) itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden (Yıldız) kuvvetlenmesi ile (15-45km/s), beraberinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerine (09.00) kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM, İstanbulluları etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya, gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

İstanbul’da hava sıcaklıkları hafta boyunca 26 ile 30 derece aralığında seyredecek. Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde etkili olması beklenen yağışların Sarıyer, Eyüp, Beykoz, Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde kısa süreli ve kuvvetli (15-30kg/m2) olabileceği tahmin ediliyor.

İBB, ani ve yoğun yağışların oluşturabileceği olası olumsuz durumlar için "ALO 153 Çözüm Merkezi" ile iletişim kurabileceğini belirtti.