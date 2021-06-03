İBB'deki 106 milyon dolarlık vurgun: Erdoğan da süreçten haberdarmış

"AKP döneminde İBB'ye ait olan bir arsa önce özel bir şirkete 25 milyon liraya satılıyor, ardından bu arsaya imar izni veriliyor. İmar izni verilince değeri kat kat artan arsa bu kez İBB tarafından 430 milyon liraya şirketten satın alınıyor.

İBB geri aldığı arsanın imar iznini de kaldırıyor ve arsanın fiyatı 10 milyon dolara iniyor."

Dün İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yaptığı açıklama sonrası gündeme gelen bu vurguna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Ongun'un açıkladığı bu olayda yer alan özel şirket, Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ortak iş yaptığı Metal Yapı Konut adlı şirket.

Şirketin o günkü yönetim Kurulu başkanı Ömer Saçaklıoğlu’nun, İBB’ye yazdığı dilekçeler de ortaya çıktı. Dilekçelerden biri süreçten Cumhurbaşkanı’nın da haberdar olduğunu gösteriyor. İBB, sorumlular hakkında soruşturma açılmasını istedi ancak dosyaya el koyan İçişleri Bakanlığı hâlâ harekete geçmedi.

Saçaklıoğlu, 2016’da İBB Başkanlığı Genel Sekreterliği’ne yazdığı dilekçede ‘’Cumhurbaşkanlığımız nezdinde tarafımız ve Sn. Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşülmüş bizden Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan arazimizin İBB ile başka bir arazi ile trampa (takas) yapılması talep edilmiştir. Bu talep tarafımızdan hemen olumlu cevaplandırılmış ve bize bilgi verilmesi için beklemeye geçilmiştir’’ ifadelerini kullanıyor. Takas yapılmıyor ancak İBB araziyi satın alıyor.