İBB: Uyuşturucu yakalanan araç Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'nin

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Mersin yönüne giden, üzerinde 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehirler arası cenaze nakil aracı' ibaresi olan minibüste 24 kilosu esrar tozu olmak üzere 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

DHA’nın haberine göre; şoför Bünyamin S. ile araçtaki Ersin E., gözaltına alındı. Şüphelilerin, İstanbul'dan Diyarbakır’a cenaze götürdüğü; dönüşte de esrarların araca yüklendiği kaydedildi. Şüphelilerle bağlantılı olduğu saptanan H.K. de Diyarbakır’da yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İBB: Araç, Platform turizm taşımacılık şirketine ait

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, "İBB cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunduğu iddiası" ile ilgili yapılan açıklamada, "Basında 'Uyuşturucu Taşıyan İBB Cenaze Aracı' iddiasıyla yer alan haberler hakkında açıklama: İBB, cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. İhaleyi Platform Turizm Taşımacılık Şirketi kazanmıştır. Basına yansıyan haberlerde belirtilen 34 DMM 776 plakalı araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne aittir. Aracı kullanan B.S. ve E.E. adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017’de işe girmişlerdir” denildi.

Adem Altunsoy: Haberler yalan, hukuki süreç başlatacağız

Platform Turizm Taşımacılık Şirketi, Yeni Şafak Gazetesi sahibi Albayrak ailesinin damadı Adem Altunsoy'a ait.

HalkTV'nin telefonla ulaştığı Adem Altunsoy, basında yer alan haberleri yalanlayarak, hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.