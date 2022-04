İBB: Tayfun Kahraman en kısa zamanda işinin başına dönecektir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezası verilen İBB Şehircilik Proje Koordinatörü Tayfun Kahraman ile ilgili açıklama yaptı.

Halk TV'den Hava Asal'ın haberine göre Akgün, "İBB’de gerek Daire Başkanlığı gerekse Koordinatörlük görevlerini üstlenmiş, arkadaşımız Tayfun Kahraman'ın başlattığı projeler de kendisinin yokluğunda devam edecek. Belediye tarafından yürütülen kamusal faaliyetlerin durması söz konusu olamaz. Tayfun’un da projeleri, o varmış gibi devam edecek" dedi.

Pek çok projenin başlamasında imzası olan Kahraman'ın işlerinin bittiğine de imza atacağına inandığını belirten Akgün, "Çalışma arkadaşlığının ötesinde 20 yıllık dostum olan Tayfun Kahraman bizim için çok değerli bir insandır. Kendisi aynı zamanda yaptığı çalışmalar ile bilinen ve takdir edilen iyi bir de akademisyen. İş bir yana Tayfun Kahraman ve diğer arkadaşların bir an önce özgür yaşamlarına ve ailelerine kavuşmasını diliyorum. Arkadaşımızı kalan işlerini tamamlaması için bekliyoruz. İnanıyorum ki, başlattığı projeleri bitirmek de kendisine nasip olacaktır. Bu arada projeleri bize emanet. Emanete sahip çıkacağız. Bugün, zor zamanlar olsa da ailesinin başı her zaman dik ve onunla gurur duyuyorlar. Biz de her zaman en üst seviyede dayanışma içerisinde olacağız" diye konuştu.