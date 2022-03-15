İBB Sabah grubuna ihale verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ihaleye çıkarak belediyedeki yeni açılacak kütüphane için kitap alımına gitti.
2,9 milyon liralık mal alımı ihalesi kapsamında 109 bin 996 adet kitabın satın alması kararlaştırıldı.
28 Aralım 2021 tarihli ihalede 1 Mart 2022’de sözleşme imzaladı.
Odatv'nin haberine göre ihaleyi bünyesinde Sabah gazetesi, A Haber gibi kanalları bulunan Turkuvaz Holding’in şirketi Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. aldı.
İhale kapsamında İBB kütüphanelerine kitaplar sözleşmeden itibaren 90 gün içerisinde dağıtılacağı belirtildi.
İşte o ihale: