İBB Meclisi'nde 'sansür yasası' gerilimi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin ekim ayı toplantısının üçüncü oturumu, Saraçhane binasında başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında bugün başladı. Toplantıda, İYİP'li Meclis Üyesi Taylan Yıldız, gündem dışı konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı. Yıldız, kürsüye üzerinde “Sansür Yasası'na hayır” yazar döviz koydu. Yıldız’ın dövizine AKP’li meclis üyelerinden tepki geldi.

AKP’li Meclis Üyesi Faruk Gökkuş, “Şov yeri değil burası. Şov yapmana izin vermem” diyerek tepki gösterdi. Yıldız da “Burası demokratik bir ülke, istediğimi söylerim, istediğimi söylemem. Ben, seçilmiş bir meclis üyesiyim. Bunun neyi rahatsız ediyor sizi” diye yanıt verdi.

Bu arada AKP’li meclis üyeleri kürsüye yürüdü. Bazı AKP'liler, Yıldız’ın dövizini indirmeye çalıştı. Çıkan gerginlik üzerine Zeynel Abidin Okul, oturuma ara verdi. Ancak kürsü önündeki gerginlik, oturuma ara verildikten sonra da sürdü.

İYİP'li Yıldız, dövize ve kendisine müdahale etmeye çalışan AKP'lileri cep telefonuyla görüntüledi. AKP'li meclis üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz’ün kürsüde bulunan mikrofonla Taylan Yıldız'a vurmaya çalıştığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. (ANKA)