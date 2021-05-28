İBB Meclisi'nde Faaliyet Raporu ret oylarının fazla çıkmasına rağmen kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde 2020 Yılı Faaliyet Raporu ve gündem maddelerini görüşmek için toplandı.

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un yönettiği mecliste faaliyet raporunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sundu.

Konuşmaların ardından oylama sonuçları açıklandı. Mecliste 121 kabul oyuna karşın 164 ret oyu verilirken belediye kanununa göre 4'te 3 çoğunluk sağlanmadığı için faaliyet raporu hukuken onaylanmış kabul edildi.