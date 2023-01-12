İBB Meclisi'nde belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi mülkiyeti belediyeye ait ilçelerdeki bazı taşınmazların satışına onay verdi.

İBB Meclisi ocak ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.

Meclis, komisyon raporları doğrultusunda Üsküdar, Kağıthane, Bağcılar, Şişli ve Maltepe ilçelerindeki taşınmazların satışına onay verdi.

Beyoğlu ve Eyüpsultan'daki taşınmaz satışı tekliflerinin bir bölümü kabul edilirken diğerleri için meclisten müdürlüklere iade kararı çıktı.

Meclis üyeleri ayrıca Pendik, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane'deki taşınmazların satışı için onay vermezken teklifleri müdürlüklere iade etti.

Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşüm maddesinde tartışma

Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşümde KİPTAŞ'a mali yardım yapılması maddesi görüşülürken gruplar arasında tartışma çıktı.

AKP'li Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, 2018 yılında Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İBB'nin ortak yapılması için hazırlanan ve uygulamasını da KİPTAŞ'ın yaptığı protokole CHP'nin o dönem "hayır" oyu verdiğini belirtti.

Bugün gündeme gelen dosyanın, Gaziosmanpaşa'da KİPTAŞ tarafından yapılan çalışmanın tamamlanması için ihtiyaç olan paranın şirkete verilmesi teklifi olduğunu anlatan Kaynar, "muhalefette, iktidarda her zaman tutarlılığını koruyan, vatandaşı düşünen, riskli yapıların bir an önce İstanbul'da tasfiyesi ile ilgili gayret eden bir grup" olduklarını iddia ederek, maddeye "evet" diyeceklerini belirtti.

CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik de AKP dönemindeki İBB'ye ve iştiraklerine güvenmedikleri için geçmiş dönemde "hayır" oyu verildiğini, bu dönemde kendi kurumlarına güvendikleri için "evet" oyu vereceklerini söyledi.

Bu söz üzerine mecliste "güven" tartışması yaşandı. AKP grubu, Çelik'in sözlerinden dolayı özür dilemesini istedi. CHP grubunun da "özür" dilemeyeceğini bildirmesi üzerine AKP, ilgili maddenin komisyona iadesini teklif etti.

MHP ara istedi, uzlaşma çıktı

Tartışmalar sürerken söz alan MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, meclise ara verilmesini, grup başkanvekillerinin bir araya gelip konuşarak bu sorunun çözülmesini teklif etti.

Bunun üzerine oturuma ara verildi. Aranın ardından grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından yapılan oylamada, madde oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan Zeynebiye Camisi ve Kültür Merkezi'nin eksikliklerinin tamamlanabilmesi için İBB'nin desteğine onay verildi.