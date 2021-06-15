İBB Kanal İstanbul şantiyesini durdurdu, bölgeye jandarma sevk edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “26 Haziran’da temelini atacağız” dediği Kanal İstanbul şantiyesi kriz konusu oldu.

Geçtiğimiz hafta yüklenici firma tarafından İSKİ arazisi kullanılarak kurulan şantiye, İBB tarafından Pazar günü sabah 05:00’de başlatılan operasyonla “İSKİ arazisi işgal edilerek ve havza sahasında kurulduğu gerekçesiyle” tahliye edildi.

Tahliyenin ardından, sabah saatlerinde bölgeye Jandarma birlikleri sevk edildi. Asker gözleminde, Sazlıdere üzerine yeni yapılan dökümle şantiye alanı tekrar kurulmaya başlandı.

Odatv’nin haberine göre İSKİ, dere üzerine yapılan bendin bu hafta yoğun yağış beklenen bölgede mal ve can kaybına yol açabileceği uyarısını Karayolları Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirdi.

Askerlerin önlem aldığı bölgeye CHP milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Turhan Aydoğan da giderek incelemelerde bulundu. İki milletvekili ne askeri ne de şantiye sorumlusu olarak hiçbir yetkiliye ulaşamadı.