İBB izinsiz yıkılan tarihi yapı için suç duyurusunda bulunacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şişli ilçesinin Kurtuluş semtinde bulunan ve 1925-1949 yılları arasında inşa edilen erken Cumhuriyet dönemine ait kâgir yapının izinsiz yıkımı nedeniyle, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Tarihi yapının koruma altına alınması için İBB olarak Koruma Kurulu'na bir ay önce raporla görüş bildirdiklerini belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Koruma Kurulu burada herhangi bir inşaat ve fiziki işlem yapılmaması için duyarlılıkla karar alarak yapıyı korumaya aldı. Yıkım ile suç işlenmiştir” dedi.

Polat'ın konuya ilişkin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklama şöyle:

"Büyük ihtimalle oybirliği ile yapı tescillenecekti. İBB Miras, Koruma Kurulu, KUDEB gibi tüm koruma kurumları iş birliği ile yapıyı tescilleme çalışması yürüttü.

Fakat yıkım izni olmadan, dahası Koruma Kurulu’nun ‘inşa ve fiziki müdahale yapılamaz’ kararı almasına rağmen yapı yıkılmıştır.

Bu işlemi yapanlar hakkında bütün Koruma Kurulu’na suç duyurusunda bulunuyoruz. Bugün Kurul’da yapının yine de tescillenmesi için görüş bildireceğiz.

Yok edilmesine rağmen inşaat rantına kurban edilmeyip yeniden yerinde yapılması sağlanacak bir tescil kararını Koruma Kurulu’nda el birliği ile alacağımızı düşünüyorum. İBB Miras olarak, aylar önce koruma için çalıştığımız bir değerin yok edilmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz.”