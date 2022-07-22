İBB itfaiyesinden Erdoğan'ın 'Gezi olayları esnasında camilerimiz yakıldı' sözlerine yanıt

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Haziran Direnişi'ne ilişkin “Bütün bunlar olurken, bunları savunan zihniyetten hiçbir şey olmaz. Polis araçlarımız, camilerimiz yakıldı. Bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi” demişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı ise bahse konu olan tarih aralığında herhangi bir camide yangına dair bilgi-belgeye rastlanılmadığını açıkladı.

Erdoğan'ın sözlerine ilişkin dört kuruma Liberal Demokrat Parti tarafından yöneltilen soruyu cevaplandıran İtfaiye Dairesi Başkanlığı yazılı olarak şu yanıtı verdi:

"Bahse konu tarihte yukarıda zikredilen olay ile ilgili kayıtlarımızda yapılan inceleme - araştırma neticesinde tarafımıza cami yangını ihbarı yapılmadığı tespit edilmiş olup, konu hakkında herhangi bir bilgi - belgeye rastlanılamamıştır."