İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş. operasyonunda 25 kişi tutuklandı
Yayın Tarihi: 21.05.2026 , 23:07
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ihalelerinin "şüpheli kişilerce organize edilerek ihalelerde mevzuata aykırılıklar yapıldığı, örgütsel faaliyet kapsamında İhaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği öne sürülmüştü.
Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye yönelik altı ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 57 kişiden 33'ü tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti.
T24'ün aktardığına göre soruşturma kapsamında 25 kişi tutuklanırken, 8 kişi hakkında adlî kontrol kararı verildi.
