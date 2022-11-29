İBB el değiştirince yandaşların servet transferi hikayesi değişti: Kıyak para...

Gazeteci İsmail Saymaz "TCDD yandaş avukatlara servet aktardı, kıyağa karşı çıkanları sürdü" başlıklı yazısında İBB'nin el değiştirmesiyle kurum içinde çalışıp TCDD'ye atanan yandaş avukatlara yapılan kıyağı yazdı.

TCDD'nin kendi bünyesindeki deneyimli hukukçuları hızlıca çeşitli illere sürgün ettiğini belirten Saymaz, Sayıştay'ın servet transferini tespit etmesine rağmen paraları geri alamadığını dile getirdi.

Saymaz'ın yazısı şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi üç yıl önce el değiştirince AK Parti bütün kadrosunu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) taşıdı.

O isimlerden biri de İSKİ 1. Hukuk Müşaviri Ercan Atasever’di.

Atasever, TCDD’ye avukat olarak atandı.

Jet hızla TCDD 1. Hukuk Müşavirliği'ne getirildi.

Koltuğa oturur oturmaz TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirlikleri Yönetmeliği'ni değiştirerek, dava ve icra dosyalarının takibi için kurum dışından 12 özel avukatla sözleşme imzaladı.

Güya bu avukatlar “Duruşmaların ve keşif yoğunluğunun fazla olduğu ve bölge müdürlüklerinin yer almadığı illerdeki ve dosya sayısının az, müdürlüklere uzak ve ulaşım seçeneklerinin sınırlı olduğu adliyeler”de hizmet verecekti.

AK Partili avukatlar

TCDD’nin kadrolu avukatı yok muydu?

Olmaz mı?

50 avukat vardı.

Hem deneyimliydiler…

Hem de kurum için çok ekonomikti.

Memur maaşına ek olarak vekalet ücreti alıyorlardı.

Ancak Atasever, kurum avukatlarını beceriksizlikle suçlayarak, bir bölümü AK Partili olan avukatlarla anlaştı.

Örneğin…

Bekir Korkmaz'ın eşi Samsun'da AK Parti yönetiminde. Yaşar Atılgan, Gaziantep'te; Bekir Seradım ise Erzincan'da AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Avukat Erhan Taban ise AK Parti Sinop İl Başkan Yardımcısı.

Kıyak sözleşmesi

Ben özel avukatlarla yapılan sözleşmeyi 24 Ağustos 2021 günü “TCDD’den yandaş avukatlara metrekare başına kıyak” başlıklı yazımla kamuoyuna duyurdum. Ve böylece TCDD’den yandaş avukatlara kaynak aktarıldığı ortaya çıktı.

Sözleşmenin dördüncü maddesine göre avukatların aylık ücreti 3 bin 405 TL olarak belirlendi. Ancak avukatlar acele el koyma, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el koyma davalarıyla servete kavuşuyordu.

Örneğin, acele el koyma işlemlerinde kurum yurttaşa bir bedel teklif ediyor. Buna 'kıymet takdir bedeli' deniyor. Dava açıldıktan sonra mahkeme bilirkişi atıyor. Bilirkişi kamulaştırılan arazi için bedel belirliyor.

Bilirkişinin tespit ettiği bedelin kurumun teklif ettiğini geçmesi halinde, yüzde 20’ye kadar arttıysa kamulaştırılan alan kaç metrekare ise her metrekare başına avukata vergi hariç 15 TL ödeniyor. Fark yüzde 20-yüzde 50 arasındaysa metrekare başına 10, yüzde 50’den fazlaysa 8 TL veriliyor.

Avukat hem acele el koymadan, hem kamulaştırma davasından aynı parayı alıyor.

Vatandaşın açtığı kamulaştırmasız el atma davalarında TCDD arazi için kamulaştırma kararı alırsa metrekare başına sekiz, kararı bilirkişi raporundan sonra alırsa 16, kamulaştırma kararı alınmazsa metrekare başına 25 TL veriyor.

İddiaya göre avukatlara 3500-4000 civarı dava ve icra dosyası devredildi.

Sayıştay ‘Dur’ dedi, ödemeler sürdü

Bu yazım üzerine Ekim 2021’de Sayıştay denetçileri TCDD’de teftiş yaptı ve kurumun zarara uğratıldığını tespit etti.

TCDD, 14 Aralık 2021’de sözleşmeli avukatlığı feshetmek zorunda kaldı.

Buna rağmen geçmişe dönük astronomik ödemeler avukatların hesabına yatırıldı.

Avukat Mustafa Adnan Büyükkömürcü’ye 17 Aralık 2021’den 7 Ocak 2022’ye kadar 10 işlemde toplam 8.930.000 TL yatırıldı. Büyükkömürcü, 7 Ocak’ta üç işlemde 2.671.578 TL kazandı.

Sayıştay TCDD’de ikinci kez inceleme başlattı. Ve avukatlara fazla ödeme yapıldığı anlaşıldı.

TCDD geri alamıyor

TCDD’den 2 Mart 2022’de Büyükkömürcü’ye iletilen yazıda, “İkaz ve itirazlar dikkate alınarak, kanunun yeniden değerlendirilmesi amacıyla sözleşmenin feshedildiği tarafınıza bildirilmiştir” deniliyor.

TCDD’nin zarara uğratıldığının Sayıştay tarafından saptandığı belirtilerek, şöyle devam ediliyor:

“Fesih sürecindeki hak ediş ve ödemelerin Sayıştay denetçileri tarafından yapılan kontrollerinde, fazla ödemelerin ve mevzuata aykırı durumların tespit edildiği bildirilmiştir. Özel avukatlar tarafından karar alınan dosyalar için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ndeki ücretlerin üzerinde yapılan ödemelerin kamu zararı olacağı ve iadesinin gerektiği Sayıştay ekibi tarafından bildirilmiştir.”

TCDD, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınarak, fazla ödemenin iadesini istedi.

Büyükkömürcü, 22 Ağustos 2022’de TCDD’ye verdiği yanıtta “İadesi talep edilen miktarın tarafımca geri ödenmesinin hukuki, teknik ve bürokratik izahının olamayacağı aşikar olup vergi mevzuatı bakımından nasıl bir karşılığının olacağının analiz edilmediği anlaşılmaktadır” diye yazdı.

TCDD, fazla ödemeyi geri alamadı.

Alabilir mi, o da belli değil.

Kurum avukatlarına sürgün

TCDD’yi zarara uğratan Ercan Atasever, görevden el çektirildi mi?

Dalga mı geçiyorsunuz!

İddiaya göre sözleşmeli avukatlık uygulamasına itiraz eden 13 kurum avukatı nakil veya geçici görevle Sivas, Malatya, Adana, İstanbul ve İzmir’e sürüldü. Bir hukuk müşaviri önce İstanbul’dan İzmir’e gönderildi. Geri gelince Ankara’ya görevlendirildi. 11 avukat kuruma dava açtı.

Dedim ya…

Her şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin el değiştirmesiyle başladı. TCDD’de üç yıl içinde yandaşlara sağlanan kıyak milyonları bulurken, İBB’den 25 yıl boyunca aktarılan serveti tahmin bile edemiyorum.