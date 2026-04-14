İBB davasında 20’nci celse: Ali Kurt savunma yaptı, telefon kısıtlaması için adım atıldı

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasının 20’nci celsesi Silivri’de sürüyor. Duruşmada dijital reklamcı Esma Bayrak’ın ardından KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt savunma yaptı. Mahkeme heyeti ayrıca “örgüt üyeliği” suçlaması yöneltilen isimlere uygulanan telefon görüşü kısıtlamasının, aynı suçlamayla yargılanmayan tutuklulara da uygulanmasına ilişkin müzekkere yazılmasına karar verdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar, avukatlar, gazeteciler ve izleyiciler sabah saatlerinde salondaki yerini aldı. Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmanın tamamlanmasının ardından 11 Kasım 2025’te hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılamada, ilk duruşma 9 Mart Pazartesi günü yapılmıştı. O tarihten bu yana 29 kişinin savunması alındı. Duruşmalar haftada dört gün sürüyor.

Esma Bayrak'ın savunması

Bugünkü oturum, dijital reklamcı Esma Bayrak’ın savunmasıyla başladı. Bayrak, “İstanbul Senin” uygulamasının hiçbir teknik aşamasında yer almadığını belirterek, hakkındaki suçlamaların itirafçı eski İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner’in beyanlarına dayandırıldığını söyledi. Bayrak, uygulamada Google Tag Manager kullanılmadığını, bu nedenle veri paylaşımının teknik olarak mümkün olmadığını savundu. İBB’den yalnızca bir kez ihale aldığını kaydeden Bayrak, halen ödeme alamadığını belirterek tahliyesini talep etti.

Bayrak’ın avukatı Mert Er Karagülle de iddianamede yer alan maillerin Özgüner tarafından “forwardlandığını”, bu nedenle delil niteliği taşımadığını ileri sürdü. Karagülle, müvekkilinin katıldığı sekiz ihalenin yedisini kazanamadığını, kazandığı tek ihalenin ise dava konusu yapıldığını söyledi.

Ali Kurt: 'Eski Sağlık Bakanı arayıp daire istedi'

Duruşmada daha sonra KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt savunma yaptı. Kurt, hakkında olumsuz hiçbir MASAK raporu bulunmadığını, dijital verilerini de dosyaya sunduğunu söyledi. İddianamedeki birçok hususun kendisine hiç sorulmadığını belirten Kurt, “Belgeleri hemen sunardım ve kimse tutuklayamazdı” dedi.

KİPTAŞ’ı 1,2 milyar lira borçla devraldığını, görevden ayrıldığında ise kasada 3 milyar lira nakit bulunduğunu söyleyen Kurt, buna rağmen kurumu zarara uğratmakla suçlandığını ifade etti. İlk göreve geldiğinde kendisini eski sağlık bakanının dair için aradığını söyleyen Kurt, Kanal İstanbul rezerv alanına ilişkin bilgilerin devletin üst yöneticileri dışındaki çok sınırlı sayıda kişide bulunduğunu savunarak, yakın çevresinden kimsenin bu bölgelerden arazi almadığını kaydetti.

Savunmasında, CHP’lilere daire satıldığı yönündeki iddiaların “troller tarafından yayıldığını” söyleyen Kurt, bu iddianın itirafçı Adem Soytekin’in tahliyesinden sonra gündeme geldiğini belirtti. “CHP’lilere daire satmak suç değildir, öyle bir organizasyon da olmadı” diyen Kurt, Soytekin’in tahliye olabilmek için ifade verdiğini öne sürdü. Soytekin’e kızgın olduğunu ancak iddianame nedeniyle onu savunmak zorunda kaldığını söyleyen Kurt, Soytekin’in kendi ismini ve Ekrem İmamoğlu’nun adını kullanarak iş çevirmeye çalıştığını iddia etti.

Ali Kurt, 5. Levent projesine ilişkin de konuştu. Projede aktif ya da eski bakanların, milletvekillerinin ve eski cumhurbaşkanının da yerinin bulunduğunu belirten Kurt, “Parasını veren herkes alabilir. Bu dava öyle bir dava ki, daire alan suçlu. Cumhurbaşkanı bile almış” dedi. “Ben almadım, almam. Düşünün daire almadan başıma neler geliyor” ifadelerini kullandı.

Kurt ayrıca, itirafçı Ali Malaz’ın “malıma çöktüler” iddiasına da yanıt verdi. Söz konusu arazinin 2017 yılında alındığını belirten Kurt, o tarihte kendisinin TOKİ’de görev yaptığını, Ekrem İmamoğlu’nun ise Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğunu söyledi.

Telefon görüşü kısıtlaması

Günün ilerleyen saatlerinde mahkeme başkanı, “örgüt üyeliği” suçlaması yöneltilen isimler hakkında uygulanan telefon görüşü kısıtlamasının, aynı suçlamayla yargılanmayan tutuklulara da uygulanmasına ilişkin müzekkere yazıldığını açıkladı.

Mahkeme başkanı, duruşmaların gece 22.00’ye kadar sürebileceğini belirtirken, celsenin Ali Kurt’un hakim, savcı ve avukatların sorularını yanıtlamasıyla devam edeceği bildirildi.

18 kişi tahliye edildi

İBB davasında daha önce mahkeme heyeti, aralarında İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İSPER personeli Davut Bildik ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin de bulunduğu 18 kişi hakkında tahliye kararı vermişti. Öte yandan, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame ana dosyayla birleştirilmişti.