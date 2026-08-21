İBB Davası: Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı, 'İBB'de sistem oluşturuldu' dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 53’ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın 68’inci duruşma yapıldı. Dava, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülüyor.

Duruşmada, hakkında yüzlerce yıl hapis istenen ancak "etkin pişmanlık" ifadeleri nedeniyle tahliye edilen patron Aziz İhsan Aktaş, saat 23.35 itibarıyla savunmasına başladı. Aktaş, kürsüye gelirken yanında jandarma personeli eşlik etti.

'Dosyadaki temel mesele, hak ediş alacaklarının iş insanları üzerinde baskı aracı hâline getirilmesi'

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre, 30 Nisan 2025 ve 11 Mayıs 2025 tarihli savcılık ifadelerini aynen tekrarladığını belirten Aktaş, yaklaşık 1 saat süren savunmasında, “Bu dosyadaki temel mesele, hak ediş alacaklarının iş insanları üzerinde baskı aracı hâline getirildiği, ilgililerin kendi aralarında ‘sistem’ adını verdikleri para toplama düzenidir. Soruşturma süresince bazı yayın organlarında olayların gerçekleştiği koşullar ve belediye yetkililerinin usulsüzlükleri göz ardı edilmiştir. Benim etkin pişmanlık kapsamındaki beyanlarımı değersizleştirmek ve gerçeğin üzerini örtmek amacıyla yapılan yayınlar sonucunda hakkımda gerçeği yansıtmayan bir kanaat oluşturmaya çalışılmıştır. 1976 yılında Diyarbakır’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Diyarbakır’da tamamladım. Harran Üniversitesi Kimya Bölümü’nden gerçek bir diplomayla mezun oldum” dedi.

Diploma ifadesi üzerine mahkeme başkanı araya girerek uyarı yaptı.

Ertan Yıldız, İbrahim Bülbüllü ve Özgür Karabat üzerinden İmamoğlu'na iddialarda bulundu: 'İBB'de sistem oluşturuldu'

“İBB’de sistem adı verilen yapının nasıl işlediğini anlatacağım” diyen Aktaş, itirafçı tutuksuz sanık Ertan Yıldız, eski İBB Hukuk Müşaviri firari İbrahim Bülbüllü ve Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat üzerinden Ekrem İmamoğlu hakkında çeşitli iddialarda ve suçlamalarda bulundu.

'İş insanları üzerinde baskı kuruldu' dedi, duruşma savcısı ve sanıklar soru sormadı

Sistemin temel amaçlarından en önemlisinin, İmamoğlu’nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu savunan Aktaş, "iş insanları üzerinde baskı kurulduğunu" öne sürdü. Aktaş, savunmasını “Dosya kapsamındaki tüm deliller bir bütün olarak değerlendirilerek üzerime atılı rüşvet suçundan beraatıma karar verilmesini sayın mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim” sözleriyle tamamladı.

Aktaş’a mahkeme başkanı, duruşma savcısı ve sanıklar soru sormadı.

'Rüşvet' iddiasına yanıt yok

İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin’in, İETT’den olan alacağına karşılık "kendisinden rüşvet istendiği" iddiasına ilişkin sorusuna Aktaş, “Bu soruya cevap vermek istemiyorum” yanıtını verdi.

Aktaş, Pekin’in “Konuşmanızın başında diplomanızın gerçek olduğunu vurguladınız İhsan Bey. Bunun sebebi nedir acaba?” sorusuna ise “İddianame konusu mu bu konu?” diye karşılık verdi. Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz’ın da benzer bir soru sorması üzerine Aktaş, konunun iddianame dışı olduğunu tekrarladı.

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