İBB çift bilet uygulanan hat ve saatleri açıkladı

İstanbul'da 27 Ağustos 2019'da alınan UKOME kararıyla gece ulaşımı uygulaması başlamıştı. Şehir Hatları'nda ise, 6 Şubat 2020 tarihinde 2 hatta gece tarifesi uygulamaya girmişti. UKOME kararıyla belirlenen ücret tarifesine göre, metrobüste gündüz fiyatı geçerliyken; metro, otobüs ve vapurlarda ise gece saatlerinde çift bilet uygulanmaya başlanmıştı.
Metrobüs ve otobüs hatlarında, haftanın her gününde gece seferleri; 01.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanıyor. Otobüslerde E3 ile E10 hariç diğer hatlarda çift biletle hizmet veriliyor.
Metrobüs hattında ise gündüz tarifesi ile ücretlendirme devam ediyor. Otobüslerde Ramazan ayına özel 02.00'ye kadar yapılan seferlerde gündüz tarifesi uygulanıyor.
Metrolarda cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan geceler ile resmi tatillerde yapılan gece seferleri, gündüz tarifesinin çift bilet üzerinden ücretlendiriliyor. Ramazan ayında ise, hafta içi 02.00'ye kadar yapılan seferlerde gündüz tarifesi geçerli.
Deniz hatlarında gece seferleri hafta sonu 2 hatta, 00.30 ile 05.30 saatleri arasında yapılıyor. Ücret, yine çift bilet olarak uygulanıyor.
Metro, metrobüs, otobüs ve vapurlar; dini ve milli bayramlarda ise ücretsiz hizmet veriyor.
METRO HATLARI
MIA Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro Hattı
Ml B Yenikapı – Kirazı Metro Hattı
M2 Yenikapı – Hacıosman Metro Hattı
M4 Kadıköy – Tavşantepe Metro Hattı
M5 Üsküdar – Çekmeköy Metro Hattı
M6 Levent – Rumeli Hisarıüstü Metro Hattı
METROBÜS
Beylikdüzü – Söğütlüçeşme
Avcılar-Söğütlüçeşme (02.00'ye kadar)
Beylikdüzü-Zincirlikuyu (02.00'ye kadar)
OTOBÜS HATLARI
25G Sarıyer – Taksim
40 Rumelifeneri – Garipçe – Taksim
11 US Sultanbeyli – Üsküdar
19S Yenidoğan Sarıgazi – Kadıköy
15F Beykoz – Kadıköy
l30A Deniz Harp Okulu – Kadıköy
H6 Yunus Emre Mahallesi – İstanbul Havalimanı
E3 Sabiha Gökçen Havalimanı – 4. Levent Metro
Sabiha Gökçen Havalimanı – Kadıköy
ŞEHİR HATLARI
Kadıköy – Karaköy – Beşiktaş
Bostancı – Adalar