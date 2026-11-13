İBB Başkanvekili duyurdu: İBB'nin Saraçhane binasının tapusu Vakıflar'a devredildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki ana hizmet binasının mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Haliç Tersanesi'nde yapımı tamamlanan Forsa Performans Sanatları Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Saraçhane'deki belediye binasının tapusunun kendilerinden alındığını duyurdu.

Aslan, "Duymamışsınızdır diye söylüyorum. Oturduğumuz Saraçhane binasının tapusunu da bizden aldılar. Allah'ın izniyle kendi yerimizde kiracı olacağız" ifadelerini kullandı.

Aslan, konuşmasında İBB'nin İstanbul'daki tarihi yapıların restorasyonu ve korunmasına yönelik çalışmalarına da değindi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü başvurmuştu

İBB'nin 1970 yılından bu yana kullandığı Saraçhane'deki ana hizmet binasının mülkiyetine ilişkin süreç ekim ayında gündeme gelmişti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, binanın kendi adına tescil edilmesi talebiyle Fatih Tapu Müdürlüğü'ne başvurmuştu. Başvurunun hukuki dayanağı olarak 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi gösterilmişti.

Söz konusu madde, vakıf yoluyla meydana gelen ve daha sonra Hazine, belediyeler veya diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetine geçen vakıf kültür varlıklarının ilgili mazbut vakıflara devredilmesini düzenliyor.

Yasal düzenlemeyle kapsam genişletilmişti

Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi, 2025 yılında 7565 sayılı Kanun'la değiştirildi. 5 Aralık 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, vakıf kaynaklarıyla inşa edilen, onarılan veya ilaveler yapılarak katkı sağlanan yapılar da vakıf yoluyla meydana gelmiş sayıldı.

Böylece kamu kurumlarının mülkiyetindeki bu nitelikteki taşınmazların ilgili mazbut vakıflara devredilmesinin kapsamı genişletildi.

Saraçhane'deki İBB binasının tapu kayıtlarında yedi vakıf adına şerh bulunduğu aktarılmıştı. Bunlar Cübbeci Başı Dikran Vakfı, Ayasofya-i Kebir Vakfı, Yakup Ağa Vakfı, Dervişzade Mustafa Vakfı, Ahmet Paşa Vakfı, İsmihan Kaya Sultan Vakfı ve Elhaç Hüseyin Ağa Vakfı.

Binanın mülkiyetinin devredilmesinin ardından İBB'nin kullanımını hangi koşullarda sürdüreceği henüz açıklanmadı. Kiralama, kamu hizmetinde kullanılmak üzere tahsis veya binanın boşaltılması seçenekleri gündeme gelmişti.

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