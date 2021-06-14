İBB AKP’li ilçe belediyelerinden milyonlarca liralık taşınmaz almış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu’nun, AKP dönemine ilişkin yaptığı incelemelerde, AKP’li başkanlar tarafından yönetilen ilçe belediyelerinden satın alınan taşınmazlar da önemli yer tutuyor. Bu satın almalara ilişkin, teftiş kurulunun, araştırma ve inceleme onayı aldığı ancak İçişleri Bakanlığı tarafından el konulan toplam 13 dosya bulunuyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, toplam 350 milyon 650 bin 702 lira 8 kuruş ödenen bu taşınmazların hangi ihtiyaç için ve hangi gerekçeyle alındığı belli değil. Bu soruların yanıtları, teftiş kurulunun incelemesi sonucu belki ortaya çıkacaktı ancak İçişleri Bakanlığı dosyalara el koydu. Şimdi aynı yanıtları bakanlığın vermesi, bu taşınmazların AKP’li ilçe belediyelerine milyonlarca lira ödenerek neden satın alındığını ortaya koyması bekleniyor. İşte o 13 dosya:

1) Tuzla Belediyesi mülkiyetindeki Aydınlı mevkii 6070 ada, 1 parselde bulunan, ilköğretim tesis alanı niteliğindeki 2 bin 962 metrekare arazinin tamamı ile Aydınlı mevkii 3734 parselde bulunan, Tuzla Belediyesi’nin hissesine tekabül eden belediye hizmet alanı niteliğindeki 7 bin 091 metrekarelik alan, 10 milyon 5 bin 876 lira bedelle, 15 Mart 2016 tarihinde İBB tarafından satın alındı.

2) Sultangazi Belediyesi mülkiyetindeki 50. Yıl Mahallesi, 2409 ada, 4 parselde bulunan, konut alanı niteliğindeki 4 bin 346 metrekarelik alan, 13 milyon 38 bin lira bedelle 23 Ocak 2014 tarihinde İBB tarafından satın alındı.

3) Sultangazi Belediyesi mülkiyetindeki Gazi Mahallesi, 1187 ada, 14 ve 15 parselde bulunan, kısmen ticaret ve konut, kısmen dini tesis alanı niteliğindeki 36 bin 245 metrekarelik alan, 47 milyon 118 bin 500 lira bedelle 14 Ağustos 2015 tarihinde İBB tarafından satın alındı.

4) Sultangazi Belediyesi mülkiyetindeki Zübeyde Hanım Mahallesi, 868 ada, 1 parselde bulunan, yeşil alan niteliğindeki 83 bin 864 metrekarelik alan 54 milyon 511 bin 600 lira bedelle 24 Ekim 2014 tarihinde İBB tarafından satın alındı.

5) Güngören Belediyesi mülkiyetindeki Gençosman Mahallesi, 348 ada, 2 parselde, kültür merkezi alanı niteliğindeki 4 bin 47 metrekarelik alan, 12 milyon 142 bin 710 lira bedelle 8 Mart 2017 tarihinde İBB tarafından satın alındı.

6) Eyüpsultan Belediyesi mülkiyetindeki, 1836 ve 1858 parsellerde bulunan park alanı, pazar alanı ve belediye hizmet alanı niteliğindeki toplam 8 bin 919 metrekarelik alan, 24 milyon 997 bin 879 lira 50 kuruş bedelle 13 Ekim 2016 tarihinde İBB tarafından satın alındı.

7) Bahçelievler Belediyesi mülkiyetindeki 1254 ada, 12 parselde bulunan hissesine tekabül eden 13,79 metrekarelik konut alanı niteliğindeki alan ile aynı belediyenin 1545 ada, 23 parseldeki hissesine tekabül eden 81,6 metrekarelik belediye hizmet alanı niteliğindeki alan, 379 bin 283 lira 83 kuruş bedelle 12 Mayıs 2016 tarihinde İBB tarafından satın alındı.

8) Beykoz Belediyesi mülkiyetindeki Çubuklu Mahallesi, 833/1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15 ve 835/4, 9, 10 parsellerde yeşil alan ve yol alanı niteliğindeki toplamda 29 bin 993 metrekarelik alan, 38 milyon 990 bin 900 lira bedelle, 13 Ocak 2014 tarihinde İBB tarafından satın alındı.

9) Esenler Belediyesi mülkiyetindeki 1073 ada, 2 parselde bulunan spor alanı niteliğindeki 39 bin 170 metrekarelik alan, 36 milyon 860 bin lira bedelle 30 Aralık 2015 tarihinde İBB tarafından satın alındı.

10) Esenler Belediyesi mülkiyetindeki Atışalanı Havaalanı Mahallesi, 21 pafta, 644 ve 645 parsellerde bulunan Esenler Belediyesi’nin hissesine tekabül eden kısmen yol, kısmen belediye hizmet alanı, kısmen sağlık tesis alanı, kısmen de konut alanı niteliğindeki toplamda 959 metrekarelik alanlar, 2 milyon 349 bin 550 lira bedelle 25 Haziran 2015 tarihinde İBB tarafından satın alındı.

11) Esenler Belediyesi mülkiyetindeki Atışalanı Havaalanı Mahallesi, 1070/2, 542/33, 640, 643, 644 ve 645 parsellerde bulunan belediye hizmet alanı, yol alanı, kültür alanı, sağlık tesis alanı ve konut alanı niteliğindeki toplamda 10 bin 584 metrekarelik alan, 25 milyon 402 bin 872 lira bedelle, 28 Mart 2014 tarihinde İBB tarafından satın alındı.

12) Çekmeköy Belediyesi mülkiyetindeki Sultançiftliği Mahallesi, F22D25B4D pafta, 884 parselde bulunan belediye hizmet alanı niteliğindeki 16 bin 994 metrekarelik alan, 37 milyon 812 bin 72 lira 75 kuruş bedelle, 22 Ocak 2016 tarihinde İBB tarafından satın alındı.

13) Sancaktepe Belediyesi mülkiyetindeki Samandıra 8743 ada, 2 parselde bulunan sağlık tesis alanı niteliğindeki 2 bin 110 metrekarelik arazi ile Yenidoğan 469 ada 5 parselde bulunan şehir parkı alanı niteliğindeki 49 bin 454 metrekarelik alan, 47 milyon 41 bin 458 lira bedelle 23 Ocak 2019’da İBB tarafından satın alındı.

Taşınmazları kim sattı?

İBB müfettişleri, kimi şahıslar ve vakıflardan alınan bazı arazileri de inceledi. Bu taşınmazlara neden milyonlarca lira ödendiği, arazileri İBB’ye satanların kim olduğu araştırılıyordu.

Müfettişler 6 dosya üzerinde duruyordu. Bu dosyalara da İçişleri Bakanlığı tarafından el konuldu.

İBB aldı, boş duruyor

Müfettişler, Fatih İlçesi, Dervişali Mahallesi’ndeki Fatih İlim ve Kültür Vakfı’na ait taşınmazların İBB tarafından neden alındığını araştırırken dosyaya bakanlık el koydu. İncelemeler kapsamında iki konut alanı ve kültürel tesis alanına belediyenin 10 milyon 365 bin lira harcadığı belirlendi. Şu anda boş bir şekilde duran taşınmazlara ilişkin müfettiş raporunda ‘’Destek Hizmetleri tarafından yapılan incelemede binanın güçlendirme ile kullanılır hale gelemeyeceğinin, yıkılıp yeniden yapılması gerektiğinin belirtilmiş olduğu, buna karşın mevcut imar ile yeniden aynı büyüklükte inşaat yapmanın şu an itibarıyla mümkün olmadığı bilgisi edinilmiştir’’ denildi.

AKP'li isimlerin arazileri milyonlarca liraya alınmış

İBB müfettişleri, Esenler’de bulunan 1913 metrekarelik yeşil alanın İBB tarafından Müslüm Duras adlı kişiden 6 milyon 150 bin liraya neden alındığını araştırırken bu dosyaya da bakanlık müfettişleri el koydu. Duras’ın Esenler İBB AKP Meclis üyesi İlyas Duras’ın babası olduğu belirtildi.

Bayrampaşa, Sağmalcılar Mahallesi’ndeki 898 bin 87 metrekarelik Süleyman Sancak’a ait arazi İBB tarafından 2.5 milyon liraya alınmış. İBB müfettişleri bu kamulaştırmanın nedenini araştırırken bakanlık devreye girdi. Sancak’ın Bayrampaşa AKP İlçe Başkanlığı’nda faaliyette bulunduğu öne sürüldü.

Vakfa ait riskli bina alındı, yıkıldı

Avcılar’daki 664 bin 26 metrekarelik Türkiye İlmi ve İctimai Hizmetler Vakfı’na ait riskli binanın 5,7 milyon liraya neden alındığı araştırılırken bakanlık devreye girdi. Bu alanın hizmet protokolü çerçevesinde Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na verilmek istendiği ancak riskli olduğu için kullanılmadan yıkıldığı öğrenildi.

Büyükçekmece, Tepecik Mahallesi’ndeki 1705 metrekarelik ilköğretim alanı İBB tarafından alındı. İBB’nin, kendi Emlak Müdürlüğü değerlemesine göre 2,5 milyon lira değer biçilen yer için 3,6 milyon lira ödenmiş.

İBB, Fatih, Denizabdal Mahallesi’ndeki konut alanı planlı 210,03 metrekarelik dükkânı da 3,2 milyon liraya almış. Dükkânın sahipleri Muhammet Ali Durmaz ve Nafiz Bilal Durmaz. Dükkan Sıcak Yuva Vakfı’nın tam altında.