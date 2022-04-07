İBB, 34 Milyon TL'lik ihaleyi AKP'li isme verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin açtığı ihale, kamuoyu tarafından eleştirilen 21B maddesi ile AKP’nin Başakşehir ilçesinde yönetici olan Fatih Şanioğlu’nun şirketine verildi.

Jurnal Türkiye’nin özel haberine göre, İBB’nin iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. tarafından Haliç 2’nci etap bölgesinde kalan park ve yeşil alanların bakım için çıktığı ihale, ‘acil ve ivedi durumlarda’ kullanılan 21B usulüyle yapıldı. İhalede, işin maliyeti 31 milyon TL olarak belirlendi.

İhale, AKP’li Fatih Şanioğlu’nun şirketine, 34 milyon TL karşılığında verildi.

AKP Başakşehir İlçe Başkanlığı Bahçeşehir 1. Kısım Mahalle Yöneticisi olan Fatih Şanioğlu, Nuh İnşaat’ın da sahibi. Şanioğlu, İBB’nin eski belediye başkanı Mevlüt Uysal döneminde de belediyeden ihale almıştı.

Öte yandan siteye konuşan kaynaklar, Şanioğlu ve şirketinin 2012 yılından bu yana Başakşehir Belediyesi’nden toplam 11 ihaleden 14 milyon TL’den fazla para kazandığını öne sürdü.