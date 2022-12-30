Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerine yüzde 80 zam

Emekliler yılbaşında ne kadar zam alacaklarını beklerken, huzurevi ile yaşlı bakım merkezlerine yüzde 80 zam geldi. Halen en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira. İstanbul’da özel huzurevleri ile huzurevi ve yaşlı bakım merkezleri yönetmeliği kapsamında gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince işletilen yaşlılara yönelik yatılı faaliyet gösteren sosyal hizmet kuruluşlarında 2023’te uygulanacak taban ve tavan ücretler belirlendi.

Vali yardımcısı başkanlığında toplanan komisyon belirlemeyi yaparken, geçinme endeksi ile toptan eşya fiyat endekslerindeki artış oranları, sosyo-ekonomik koşullar, personel, beslenme, kira, ısıtma, onarım, diğer cari giderler ve amortismanları dikkate alarak, kâr oranını da ekledi. Asgari ücret artışı ile birlikte yeniden değerlendirme göz önüne alınarak belirlemenin yapıldığı kaydedildi. Buna göre özel huzurevleri ile huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde 2023’te uygulanacak ücretler taban yüzde 80 artışla 3 bin 237.08 lira+KDV, tavan da yüzde 80 artışla 52 bin 650 lira+KDV oldu.

İstanbul’da özel huzurevlerine ve yaşlı bakım merkezlerine yüzde 80 zam yapıldı. Tavan ücret 52 bin 650 lira oldu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, en düşük emekli aylığının 3 bin 500 lira olduğuna işaret eden CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Yıllık 52 bin 650 TL olan bakımevi parasını hangi emekli ödeyebilir? Parası olmayan ne yapacak? Sokakta mı kalacak? Bunun adı vicdansızlıktır” dedi.

İktidarın kira zammını 1 yıl boyunca yüzde 25’e sabitlediğini, buna karşın özel huzurevleri ile huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinin tavan ve taban fiyatına yüzde 80 zam yaptığına dikkat çeken Bulut, şöyle devam etti:

“En düşük emekli aylığının 3 bin 500 TL olduğu ülkemizde KDV hariç yıllık 52 bin 650 TL olan bakımevi parasını hangi emekli ödeyebilir? Yaşlıların bakılması, korunması, gözetimi sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Yaşlılara dahi sahip çıkmayan bir iktidar var. Yaşlılar kaderine terk ediliyor. Hayatları boyunca çalışıp didinen vatandaşlarımız, ilerleyen yaşlarında tam da huzur aradıkları bir dönemde huzurevlerinde huzursuzluğa mahkûm ediliyor. Peki parası olmayan vatandaş ne yapacak? Sokakta mı kalacak? Bunun adı vicdansızlıktır. ‘Bizim kurumlarımızda her şey çok iyi’ diyen, çalışmalarını öve öve bitiremeyen aile bakanını bu zamları gözden geçirmeye davet ediyorum.”