Hutbe ve video ile ders seçim propagandası: 'Cennet garantisi verilmediği kalmış'

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlere ve öğretmenlerin vasıtasıyla da öğrenci ve velilere iletilen videoda, "zorunlu seçmeli ders" kapsamında yer alan dini dersler tanıtıldı.

Söz konusu derslerin tanıtımında ise dini derslerin ağırlıklı olarak seçilmesine yönelik propaganda yapıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Eğitim-İş Antalya Şube Yönetimi, "Yıllardır tartışma konusu olmuş, son yıllarda baskı unsuruna dönüşmüş ve eğitimin paydaşları arasında ismi 'zorunlu seçmeli ders'e çıkmış olan bu lafta seçmeli uygulamada ise zorunlu hale gelmiş bu dersler konusu artık bir çözüme kavuşturulmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Eğitim-İş Antalya Şube yönetimi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak önce okul gruplarında öğretmenlere ve onların vasıtaları ile de öğrenci ve velilere gönderilmesi istenen video ile geçtiğimiz Cuma günü cuma hutbesinde sanki üzerine vazifeymiş gibi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın velilere ders seçimi konusunda yönlendirme yapmaya çalışması bu konuda adeta bir kuşatma yapıldığının göstergesidir.

Eğitim-öğretim alanına müdahil olmaya çalışan Diyanet'e, bir çoğu kaçak olan cemaat yurtlarında yapılan saçma uygulamalar, taciz ve tecavüzlere karşı çıkmasını, kamu kaynaklarının kişilerin çıkarlarına göre harcanmaması gerektiği, adam kayırma, haksızlık, adaletsizlik, yolsuzluk gibi konularda da doğru dürüst açıklamalar yapmalarını ve hutbeler vermelerini tavsiye ediyoruz. Bu kadar haksızlık ve sapkınlığın yaşandığı bir dönemde kafasını kuma gömen bu kurumumuz, bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş, siyasetin elinde bir silaha dönüşmüştür.

'Cennet garantisi verilmediği kalmış'

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ise hazırladığı videodan sanki ders seçimi dini ağırlıklı derslerden yapılırsa bütün mesele çözülecek gibi bir çıkarım yapmak mümkün. Seçilecek dersleri kendince tek tek tanıtan videoda bir tek cennet garantisi verilmediği kalmış tabiri caizse. Bu dersleri almayan birinin ahlaklı olmasının zor olduğuna inanası geliyor videoyu izleyen bir insanın. Eğitim-iş olarak kurulduğumuz günden beri laik eğitimin önemini vurguluyoruz ve bu konudaki kararlı duruşumuzu koruyacağız. Baskı ve yönlendirmelere karşı mücadelemiz sürecek.

Yıllardır tartışma konusu olmuş, son yıllarda baskı unsuruna dönüşmüş ve eğitimin paydaşları arasında ismi 'zorunlu seçmeli ders'e çıkmış olan bu lafta seçmeli uygulamada ise zorunlu hale gelmiş bu dersler konusu artık bir çözüme kavuşturulmalıdır. Seçmeli dersler yönetmelik gereği öğrenci ve velinin isteği doğrultusunda yapılmalıdır. Fazla seçen yok, öğretmen yok, kaynak eksik, fiziki şartlar uygun değil gibi saçma gerekçelerle öğrenciler ve veliler istemeye istemeye bu dini ağırlıklı derslerin olduğu dersleri kabul etmektedirler. Talep olması durumunda tabii ki bu dersler olmalı ancak kimse zorlanmamalıdır. Ders seçimleri yapılırken öğrencinin ilgi ve becerileri dikkate alınarak kendini geliştirebileceği, geleceğine katkı sunacak dersleri seçmesi hepimiz için en doğrusu olacaktır."