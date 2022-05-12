Hüseyin Çelik'ten Kaftancıoğlu açıklaması: Son karar çok yanlış olmuştur

Eski AKP'li Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaların onanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Türk Siyasi tarihi, siyasetçilerin ya asker sopasıyla ya da yargı sopasıyla tedip edilmesinin ibret dolu örnekleriyle doludur. Zaman, bu çabaların hep ters teptiğini göstermiştir. Sayın Kaftancıoğlu’nun siyasi çizgisinin hep karşısında oldum ancak son karar çok yanlış olmuştur" ifadelerini kullandı.