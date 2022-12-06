Hüseyin Baş: Birileri bizim katılımımızla 6'lı masanın güçlenmesini istemedi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Altılı Masa’ya neden kabul edilmediklerine dair açıklamalarda bulundu.

Euronews’ten Dilek Gül’e konuşan Baş, “Sizi Altılı Masa'ya neden almadılar?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu sorunun muhatabı onlar ve ben hiç bu soruyu düşünmemiştim. Benim Altılı Masa’ya çağrımın temelinde şu vardı; bana herkes Altılı Masa’ya neden girmiyorsun diye soruyordu ve ben de bu soruyu onlara sorun diyordum ama herkes bana soruyordu. Ve ben çıktım ‘Beni Altılı Masa’ya alın’ dedim. Ciddi bir talep var. Fakat bu soru oraya sorulmalı. Ama neden alınmadık bilmiyorum.

"Şimdi Altılı Masa ile ilgili deniliyordu ki çok ilerleme sağlandı, komisyonlar kuruldu ve buraya yeni birinin oturması makul olmayabilir. Partilerin diğer tabakalarından bu dillendiriliyordu. Ben de şunu söylüyorum; ‘Bugüne kadar yapılan tüm çalışmaların altına imzamı atıyorum’ deseydim sorun neydi? Zaten ben bunu göze alarak bu çağrıda bulundum. Yedi her zaman altıdan büyüktür. Çok irdelenecek bir şey değildi ve o nedenle Masa’nın kararını ben doğru bulmuyorum. Masa sekiz toplantı yaptı, ilk toplantısı siyasi teammüllerin çok alışık olmadığı bir durum olduğu için gündeme gelen bir toplantıydı. Ve arada altı tane daha toplantı yapıldı, ne yazık ki mutabakat metinleri dahi okunmadı. Toplumun ve gazetecilerin söylediği bu. Heyecan oluşmadı. Ben buna saygı duyuyorum ama mantıklı bulmuyorum."

'En çok sevinen eminim ki iktidar'

Baş, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisini aradığını belirterek, şunları söyledi:

"Masa’nın toplandığı günün akşamı Meral Hanım beni aradı. Çünkü biz zaten kendisiyle görüşmüştük ve kendisi masaya bu konuyu götüreceğini söylemişti. Dolayısıyla kendisi konu hakkında beni bilgilendirmek için aradı. Ve biz konuyu masada değerlendirdik, masada herkesin genel kanaati olumluydu. Hani arkadaşlar sizinle ilgili çok güzel temennilerde bulundular ama olmadı dedi ve böyle kapattık.

“Ben de üzerine niye olmadım, demedim. O yüzden ben burada şunu önemsiyorum. Altılı Masa’dan ziyade bu masadan çıkan karara bugün Türkiye'de en çok sevinen eminim ki iktidar. Yani ben bunu çok iyi biliyorum. Masa’nın kararının yanlış olduğu hususundaki tutumum da bu yüzden, iktidar buna çok sevindi. Masada heyecan oluşmadı, genişleme oluşmadı, yeni kalabalıklar buraya akın etmediler vesaire vesaire..."

'Birileri bunu istemedi'

Baş, “Saadet Parti’sinin sizi istemediği söyleniyor, doğru mu?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun bizim masada olmamızı istemediğine dair duyumlar almıştık. Ama Saadet Partisi ‘Hayır, bizim öyle bir tutumumuz yoktur’ şeklinde açıklama yaptı. Burada anlaşılması gereken şu. Biz, Türkiye'de muhalefete bir heyecan katmak istedik, muhalefeti güçlendirmek istedik. Muhalefet bileşenlerinin bir bölümü veya büyük bir bölümü veya tamamı ama en azından birileri bunu istemedi. Yani buradaki sonuç bu. Bunu herkes anladı zaten. Ama niye istemedi? Nasıl istemedi? Yani bu sorunun gerçekten muhatabı o insanlardır. Bana şahsen bir açıklama yapılmadı. Ben zaten orada Meral Hanım ve Kemal Bey dışında hiçbir genel başkanla daha önce temas etmedim. Bu konuda da bir fikir alışverişi yapmadık. Bana Meral Hanım dediğim gibi konuyu söylediler, ilettiler. Onun dışında da hiçbir genel başkanla bu konu özelinde görüşmedik ve bana bir şey söylenmedi."