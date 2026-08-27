Hüseyin Aygün: Mazlum Abdi danışman, PYD'liler vekil ve komutan oldu... Dersimli Sibel Bulut niçin öldü?

Emperyalizm destekli HTŞ’nin lideri Şara ile SDG arasında yapılan anlaşma ve SDG’nin feshedilmesi sonrası eski milletvekili, yazar ve hukukçu Hüseyin Aygün’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

IŞİD’e karşı savaşırken ölen Sibel Bulut’u hatırlatan Aygün, “Rojava’da PYD saflarında, Mazlum Abdi öncülüğünde IŞİD’e karşı savaşta ölen gençleri tanıyorum. Paxe Xavig’ten Sibel Bulut onlardan biriydi. 2014’te evine giderek annesine-babasına başsağlığı dilemiştim. Sibel ve onun gibi yüzlerce genç, -o zaman adı- Ebubekir el Colani olan katil ve çetelerine karşı savaşta öldüler” dedi.

“Beşar Esad, ABD/İsrail tarafından 2024’te devrildi. Colani, ABD, Avrupa, İsrail tarafından Suriye devlet başkanlığına getirildi. IŞİD, HTŞ adını alarak Suriye devletine el koymuştu. ABD ve BM’nin terörist listesinde bir kaç milyon dolarla aranan katil Colani, bir anda Ahmet el Şara adını aldı. HTŞ ve bağlı çeteler, Suriye’nin Lazkiye ve kıyı bölgesinde -3 ay sonra- Alevi Soykırımı gerçekleştirdi. Suriye’de şeriat kuralları uygulanmaya başlandı” hatırlatmasında bulunan Aygün, sözlerini şöyle sonlandırdı:

SDG ve PYD’nin feshini duyuran Mazlum Abdi, dün Colani’nin danışmanı oldu.

İlham Ahmed ve bazı PYD’liler, Şam’da milletvekili ve komutan oldular.

Aynı gün Colani, ABD’nin meşhur “terör listesi”nden çıkarıldı.

SDG askerleri HTŞ ordusuna katıldılar.

Soru şu:

Dersimli Sibel Bulut niçin öldü?”

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