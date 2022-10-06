Hüseyin Aygün 9 yıl önce açılan soruşturma nedeniyle karakola götürüldü

Hukukçu ve 24. dönem CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, Twitter hesabından ‘karakola götürüldüğünü’ duyurdu.
Meclis’in önünde aracının durdurulduğunu belirten Aygün, polislerin ceza yazdığını, 2013’teki “cumhurbaşkanına hakaret” soruşturmasından ötürü aranıyor olduğunu öğrendiğini ifade etti.
Aygün saat 16.30'da yaptığı paylaşımda, “Aradan 9 yıl geçmiş. Karakola götürülüyorum” dedi.
BirGün’ün aktardığına göre Aygün, savcıya ifade vereceğini taahhüt etmesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra karakoldan ayrıldı.