Hüseyin Aygün 13 yıl önceki görüşmeyi anlattı: 'Kılıçdaroğlu cemaat eleştirileri yersiz dedi'

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Eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, CHP kurultayına yönelik “mutlak butlan” kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile 13 yıl önce yaptığı görüşmeyi anlattı.

Gezi Direnişi’nde katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın cenazesinin olduğu gün Kılıçdaroğlu’nun kendisini telefonla aradığını belirten Aygün, Kılıçdaroğlu’nun kendisini cemaati eleştirdiği için uyardığını öne sürdü.

Bellek isimli YouTube kanalına konuk olan Aygün, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

Gezi’de Ali İsmail’in öldürüldüğü ve cenazesinin toprağa verildiği gün beni Kemal Bey cebinden aradı. Cemaat eleştirilerinin cemaat-AKP çelişkisinde bizim yapmamamız gereken bir şey olduğunu, bu çelişkinin siyaseten işimize geldiğini, o yüzden bu eleştirilerin yersiz olabileceğini söylediğinde de bu eleştirilerden hiçbir zaman geri durmayacağımı çünkü beni seçen halkın bu eleştirileri yapmam için beni Meclis’e gönderdiğini söyledim.”

Kılıçdaroğlu’na yönelik sert ifadeler kullanan Aygün, şöyle devam etti:

Kemal Bey çok güleryüzlü, hoşgörülü görünür ama bütün liderler gibi muazzam kinci bir adamdır. Bunların tümünü not ettiğini, bunların bir an evvel gırtlaklarını koparayım diye hevesle beklediğini görüyorum.”

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise Aygün’ün açıklamalarının “iftira” olduğunu savunarak Aygün hakkında yasal yollara başvuracaklarını belirtti.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “15 Temmuz sonrasında tutuklanan onlarca azılı Fetöcünün avukatlığını (3 kuruşa tamah ederek) üstlenen Hüseyin Aygün denen şahsiyet, utanmadan sıkılmadan Genel Başkanımıza iftira atabiliyor. Omurga sorunları yaşadığını bilsek de kendisini hoş göremeyiz. Yönelttiği yalan ve iftiralarından ötürü derhal yasal yollara başvuracağız” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu dün 'FETÖ' imasında bulunmuştu

Kılıçdaroğlu dün CHP Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmada, Özgür Özel ekibine yönelik “FETÖ” imasında bulunmuş, bu ima yeni bir operasyonun işareti olarak yorumlanmıştı.

Kılıçdaroğlu “Benim bu millete bu aziz millete bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe biz vatan dedikçe biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum” demişti.