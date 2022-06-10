Hüseyin Aydın Turkcell’den istifa etti

Turkcell’den yapılan açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği bildirildi. Hüseyin Aydın’dan boşalan üyeliğe Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı ve Turkcell’de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan Nail Olpak atandı.

56 bin TL maaş alıyordu

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu yılın başında Fahrettin Poyraz'ın yerine atanan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın üç yerden aylık toplam 136 bin 500 TL maaş aldığını söylemişti. Yavuzyılmaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Aydın'ın Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 56 bin TL, Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 18 bin TL, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nden ise 62 bin 500 TL aldığını kaydetmişti. CHP’li vekil, kaynak olarak Turkcell 2021 yılı genel kurul toplantı tutanağı, Ziraat Katılım Bankası 2021 yılı genel kurul toplantı tutanağı ve eski genel müdür Fahrettin Poyraz’ın beyanını göstermişti.