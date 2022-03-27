Hüsamettin Cindoruk: Bugün CHP benim de partimdir, var mı diyeceğiniz?

Bir dönem cumhurbaşkanı vekilliği ve TBMM başkanlığı yapan Demokrat Partili Hüsamettin Cindoruk, CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gayretlerini takdir ettiğini söyledi.

Cindoruk, "Bugün CHP benim de partimdir var mı diyeceğiniz? Cumhuriyet Halk Partisi benim fikirlerimi savunuyorsa, benim düşüncelerimi savunuyorsa, benim hayal kırıklıklarımı gidermek istiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrar teşhis etmek istiyorsa o benim partimdir artık, mesele budur" diye konuştu.

Basın Konseyi’nin 35. yıl dönümünde konuşan, Cindoruk, şöyle devam etti:

"Gelin görün ki Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak bizim görevimizdir. Gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti'ni müdafaa etmek durumuna düştük. Cumhuriyeti müdafaa etmek demek değerlerini müdafaa etmek demektir. İçi boşaltılmış bir cumhuriyet olur mu? Zaman içinde üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi gibi NATO gibi ya da üye namzeti olduğumuz Avrupa Birliği gibi ülkelerle bağlantımız kesildi. Bunun sonu nedir? Bağlantısız devlet olmaktır. Bağlantısız bir devletin dünya şartları içerisinde fazla yaşama şansı olmaz".

‘Kabine diye bir organ yok, o boşluk dolmalı...’

Cindoruk, "devletin boşluğa düştüğünü" söyleyerek, "Devletin organları kaybolmuştur. O hale gelmiştir ki kabinede Anayasa'da yer almayan çakma bir organ çıkarılmıştır. Kabinenin Anayasa'da yeri var mı? Kabine toplanıyor, karar alıyor. Bana kabinenin adresini bir verin. Ben oraya gidip bir konuşma yapayım. Kabine diye bir organ yok o bir boşluk doldurmadır. Neyi dolduruyorsunuz. Bakanlar kurulunu, başbakanı, icra heyetini..." diye konuştu.