Hürriyet yazarı: Rock festivallerini ne kadar yasaklayabilirsiniz?

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, son dönemde pek çok konserin ve festivalin yasaklanmasına ilişkin olarak, "Kesilen, aslında yaşam sevincimizdir" yorumunu yaptı.

Yasaklamaların "sanat özgürlüğü alanında problemli bir başlık olduğunu" ifade eden Ergin, şöyle devam etti:

"Türkiye’de benzer etkinlikler iptal edilince, gençlerimizin rock festivallerini izleyebilmek için artık Avrupa ülkelerine mi gitmeleri gerekiyor?

Bu gibi yasaklamalar, bütün kamuoyu yoklamalarının da işaret ettiği üzere gençlerde giderek yükselmekte olan yurtdışına göç etme arayışlarını daha da güçlendirmeyecek midir?

Ben şahsen Türkiye’nin bu gibi zorlamaları taşımayacağını ve getirilen yasakları bir şekilde aşacağını düşünüyorum. O festivalleri dolduran insanların kendi hayat tarzlarına sahip çıkma kararlılıkları nihayetinde baskın çıkacaktır.

İnanıyorum ki eninde sonunda rock festivallerinin sahneleri kurulacak, müzik aletleri kutularından çıkartılacak, sanatçılarımız sahneye çıkacak, amfiler açılacak ve müzik en özgür haliyle gökyüzüne doğru yükselecektir..."