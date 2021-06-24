Hürriyet işten çıkarıp tazminatını ödemediği gazetecinin haberlerdeki imzasını da sildi

Hürriyet gazetesi tazminatını ödemeyip işten çıkardığı gazetecinin, gazetenin internet sitesinde yer alan haberlerdeki imzalarını da sildi.

Haber Merkezi

Uzun yıllar Hürriyet gazetesinde görev yapan  Emre Özpeynirci, haksız yere kendisini işten çıkarıp tazminatını da ödemeyen Hürriyet'in şimdi de haberlerdeki imzalarını sildiğini açıkladı.

Özpeynirci, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Ne acıdır ki, tazminatlarımızı ödemeyip haklarımızı gasp eden Demirörenler Hürriyet’te 25 yıl içinde yazdığım çoğu haberden (internet) imzamı silmiş. Ne büyük ayıp, ne büyük suçtur. Emek hırsızlığının bedelini umarım çok ağır ödersiniz" ifadesini kullanarak gazete yönetimine tepkisini dile getirdi.

Haber

AKP'nin bu açılımını unutmayın: Asırlık Koç Partisi!