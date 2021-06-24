Hürriyet işten çıkarıp tazminatını ödemediği gazetecinin haberlerdeki imzasını da sildi

Uzun yıllar Hürriyet gazetesinde görev yapan Emre Özpeynirci, haksız yere kendisini işten çıkarıp tazminatını da ödemeyen Hürriyet'in şimdi de haberlerdeki imzalarını sildiğini açıkladı.

Özpeynirci, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Ne acıdır ki, tazminatlarımızı ödemeyip haklarımızı gasp eden Demirörenler Hürriyet’te 25 yıl içinde yazdığım çoğu haberden (internet) imzamı silmiş. Ne büyük ayıp, ne büyük suçtur. Emek hırsızlığının bedelini umarım çok ağır ödersiniz" ifadesini kullanarak gazete yönetimine tepkisini dile getirdi.