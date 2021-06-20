Hürmüz ve Şimoni Diril soruşturmasında 3 gözaltı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hürmüz ve Şimoni Diril çifti, 8 Ocak 2020’de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçırıldı. Şimoni Diril’in cenazesi 70 gün sonra Hezil Çayı’nın kenarında bulundu.

Açılan soruşturma kapsamında köyde yaşayan tek kişi Apro Diril gözaltına alındı, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre üzerinden 530 gün geçmesine rağmen Diril’in cenazesi ve failleri bulunamazken, soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında, daha önce gözaltına alınan Apro Diril ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Barosu'ndan açıklama

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Şırnak Barosu Başkanı Rojhat Dilsiz, “530 gün önce ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hürmüz Diril ile ilgili sürdürülen soruşturmada bugüne kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmemişti. Bugün itibariyle dosyada 3 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş durumda. Gözaltına alınanlar arasında daha önce de gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle salıverilen Apro Diril de var” bilgisini paylaştı.