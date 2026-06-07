Hürmüz Boğazı'nda gelişmeler: ABD iki İHA düşürdüğünü öne sürdü, İran geçiş ücretlerini açıkladı

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ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırıda amaçlarına ulaşamadı.

Müzakerelere dair belirsizlik sürerken, İran'ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı'nda kimi gelişmeler yaşanıyor.

ABD Merkez Komutanlığı Boğaz'da iki adet İran İHA'sının düşürüldüğünü öne sürerken, Washington'ın söz sahibi olmaya çalıştığı boğazdan geçen gemilerden alınan ücret öğrenildi. Gemilerden alınan ücretlerin ortalama 1,5 ila 2 milyon dolar arasında değiştiği belirtildi.

CENTCOM: Hürmüz'de iki İran İHA'sı düşürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'na dair açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı üzerinde uluslararası deniz trafiğine "tehdit oluşturduğu" iddia edilen İran'a ait iki "tek yönlü saldırı" İHA'sını düşürdüğü belirtildi.

ABD ordusunun, "İran'ın saldırganlığına karşı teyakkuzda olmaya devam edeceği" öne sürüldü.

Hürmüz'den geçen gemilerden 2 milyon dolara kadar ücret alınıyor

Hürmüz Boğazı'na dair bir diğer açıklama da İran'dan geldi.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Muhsin Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zengene, Boğaz'dan geçen gemilerden alınan ücretlerin ortalama 1,5 ila 2 milyon dolar arasında değiştiğini belirtti.

Haberde, ödemelerin nakit, kripto para ya da ürün temini yoluyla gerçekleştirildiği ve alınan ürünlerin bedelinin geçiş ücretinden düşüldüğü ifade edildi.

Öte yandan haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı geçişlerinden yıllık en fazla 7,5 milyar dolar gelir elde edebileceği değerlendirmesine yer verildi.

CBS: ABD onarım çalışmalarında İran'ın varlıklarını kullanmayı planlıyor

ABD Hazine Bakanlığı'nın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın Körfez bölgesindeki ülkelerde yol açtığı zararın yeniden inşa ve onarım çalışmalarında, Tahran'a ait varlıkların kullanılmasını değerlendirdiği iddia edildi.

CBS News'ün haberine göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in çevresinden ismi belirtilmeyen kaynaklar, Bessent'in, Körfez bölgesindeki ülkelerde savaşın başından bu yana İran'ın yol açtığı zararın tahmini maliyetinin öğrenilmesi konusunda Bakanlığa direktif verdiğini öne sürdü.

Kaynaklar, Hazine Bakanlığı'nın, "İran'ın, Körfez ülkelerinde yol açtığı zarara ilişkin onarım ve yeniden inşa çalışmaları için Tahran'a ait varlıkların kullanılması niyeti olduğunu", bu varlıkların kullanılıp kullanılmayacağının değerlendirileceğini belirtti.

İran'a ait söz konusu kaynakların, bankalarda dondurulmuş para ya da petrol tankerleri gibi hangi varlıkları kapsadığına ilişkin detaylar bilinmiyor.

İran'da elektrik santrallerinin yaklaşık yüzde 7'si zarar gördü

Mehr Haber Ajansına göre İran Enerji Bakan Yardımcısı Mustafa Recebi Meşhedi, 28 Şubat - 8 Nisan tarihleri arasında 40 gün süren saldırılarda elektrik santrallerindeki zararlara ilişkin bilgi verdi.

Recebi Meşhedi, "Savaş sırasında elektrik santrallerimizin 7 bin megavattan fazla kapasitesi ağır hasar gördü. Bunların 2 bin 500 megavattan fazlası yeniden onarılarak elektrik şebekesine geri kazandırıldı" bilgisini paylaştı.

İranlı yetkili, saldırılarda zarar gören santrallerin ülkenin hangi bölgesinde olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Toplam elektrik santrali kapasitesinin 100 bin megavat civarında olduğu aktarılan İran'da, bu rakamın yaklaşık yüzde 20'sinin yenilenebilir olduğu belirtiliyor.

İran'da yaz aylarında sıcak havalarda klima kullanımının da etkisiyle enerji talebi yükseliyor. Bu dönemde ülkede sık sık elektrik kesintileri yaşanırken yetkililer, halkı elektrik tasarrufu konusunda uyarıyor.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, savaşta enerji altyapısının zarar görmesi nedeniyle bu yıl elektrik kesintilerinin daha çok yaşanabileceğini belirterek, halkın tasarruf tedbirlerini artırması gerektiğini vurgulamıştı.

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