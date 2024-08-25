Hürcan Bulur'un dostları adalet için buluştu: Hürcan Bulur Geleceğe Umut Vakfı kuruldu

Ankara Batıkent'te geçtiğimiz yıl 26 yaşındaki TKP üyesi Hürcan Bulur yaya geçidinden karşıya geçerken Özer Sağlamyürek'in yüksek hızla sürdüğü Tesla marka aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından tutuklanan Sağlamyürek önceki gün görülen duruşmada "taksirle öldürme"den 6 yıl 3 ay ceza almış ve tahliye edilmişti. Hürcan Bulur'un avukatları karara itiraz edeceklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtmişlerdi.

Hürcan Bulur'un dostları, cinayetin birinci yıldönümünde adalet talebi için dün Batıkent'te bir araya geldi. “Kaza değil cinayet, Hürcan için adalet" başlığıyla yapılan buluşmaya, 4 yıl önce alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucunda hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün ailesi de katıldı.

Buluşmada Bulur'un ailesi basın açıklaması yaptı. Açıklamada, katil Özer Sağlamyürek'in son yirmi yılda, sırtını bir yerlere dayayarak zengin olmuş, sonradan görme bir ailenin oğlu olarak; şımarık ve sorumsuzca yetiştirilmiş 30 yaşında bir genç olduğu anımsatıldı.

Tesla marka elektrikli aracın; kalkış anından itibaren, anında aşırı bir hıza ulaşabilen, dikkatli kullanılmadığında silaha dönüşebilen bir araç olduğu hatırlatılan açıklamada, Sağlamyürek'in silah olarak kullandığı aracı olaydan 10 gün önce aldığı, dolayısıyla aracı yeterince tanımadan ve hiç bir kurala uymadan kullanarak Hürcan’ı katlettiği vurgulandı.

Açıklamada, katilin hem savcılık ifadesinde hem de mahkemedeki ifadesinde Hürcan’ı orta şeritte çok net bir şekilde gördüğünü ama buna rağmen frene basmadığını açık olarak belirtildiğine dikkat çekildi.

Jet hızıyla serbest bırakıldı

Katilin itirafına, bilirkişi raporuna ve emsal olabilecek benzer katliamlara ilişkin kararlar sunulmasına rağmen mahkemenin hakiminin ne bu tespitleri, ne avukatların diğer taleplerini ne de savcının talebini dikkate almadan jet hızıyla davayı 45 günde sonuçlandırdı ve katili 3,5 aylık tutukluluk süresini yeterli görerek serbest bıraktığı anımsatılan açıklamada, "Katile bilinçli taksirden 7,5 yıl ceza verildi ancak iyi hal indirimi uygulanarak bu ceza 6 yıl 3 aya indirildi. Bu katil şu anda bulunduğumuz alana çok yakın bir sitedeki evinde yaşantısını sürdürmektedir" denildi.

Avukatların katilin olası kast ile ağır cezada yargılanması için Bölge İdare Mahkemesine gerekli itiraz başvurusunu yaptığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Ancak katilin avukatları da cezayı fazla bulup, cezanın indirilmesi için başvurdular. Şu anda bu süreçle ilgili bir gelişme yok ama muhtemelen adli tatil bittikten sonra kısa bir zamanda sürecin nasıl devam edeceği belli olacaktır. Avukatlarımız istinaf sürecinin duruşmalı yapılmasını talep etmişlerdir. Bu talebin kabul edilmesi halinde bu süreçte de siz değerli dostlarımızın desteğini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Katilin ailesi tahrik ediyor

Hürcan’ın ailesi olarak bir taraftan mahkeme süreçleri ile uğraşırken, bir taraftan da katilin ailesinin kendilerini tahrik eden tavırları ile uğraşıldığına işaret edilen açıklamada, "Şöyle ki katilin babası Bekir Sağlamyürek davaya müdahil olmayacaklarını ve oğlunun alacağı cezayı kabullenecekleri konusunda söz vermişti. Ancak dava süreci başlayıncaya kadar üzgün ve süt dökmüş kedi gibi davranan Bekir Sağlamyürek dava süreci başladıktan sonra çok ilginç bir şekilde aslan kesildi ve verilen bu cezayı düşürebilmek için şu an her türlü yolu deniyor" denildi.

Katilin annesinin de empatiden yoksun tavırlarda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Yani aslında katilin ailesinin bizimle ilgili empati yapmaları gerekirken, tek servetimiz biricik Hürcan’ımızı kaybetmemize rağmen empatiyi bizden bekliyorlar. Dolayısıyla böyle bir ailenin yetiştirmiş olduğu çocukta; şımarık, sorumsuz ve sonuçta böyle katil oluyor" sözleri kaydedildi.

Adalet sisteminin çöktüğü, suçlarının ödül gibi cezalarla daha da cesaretlendirildiği ve yeni suçlar işlemeye teşvik edildiği bir düzende yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, Umut Gündüz, Haydar Can Kılıçdoğan, Samet Özgül cinayetleri hatırlatıldı.

Hürcan Bulur Geleceğe Umut Vakfı kuruldu

Açıklamada, ayrıca Hürcan’ın adını yaşatmak, insanlıkla ilgili hayallerini gerçekleştirmek ve yapmaya çalıştığı iyilikleri devam ettirebilmek için Hürcan Bulur Geleceğe Umut Vakfı’nın kurulduğu duyuruldu.

Bu vakıf ile çocukların, gençlerin geleceklerine umut olmak, geleceğe dair hayaller kurmalarını ve bu hayallerini gerçekleştirebilmeleri için fırsatlar sağlamanın istendiği belirtilen açıklamada, trafik terörüne karşı neler yapılabileceği ve özellikle bunu yaşamış ve yaşayacak ailelerin verecekleri adalet mücadelesine destek olabilmek için gerekli çalışmaların yapılmak istendiği kaydedildi.

Ayrıca zihinsel engellilerle ilgili bir merkez oluşturarak; burada barınma ve bakım sorunu olan bireylerin bakımlarını üstlenmek, eğitilebilir durumda olanların eğitimleri için gerekli çalışmaların yapılmak istendiği aktarılan açıklamada, vakfın tanıtımı amacıyla yakın zamanda bir organizasyon gerçekleştirileceği ifade edildi.